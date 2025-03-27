فعاليات «العيد في دبي».. الفرحة بمذاقات إماراتية وعالمية

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن برنامج فعالياتها، التي تشارك به ضمن حملة «العيد في دبي» التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر حتى السادس من أبريل المقبل، متضمنة مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، والحفلات الموسيقية، وعروض الألعاب النارية، وتجارب التسوق وتناول الطعام، وغيرها من الفعاليات التي ستتيح للسكان والزوّار قضاء أمتع الأوقات خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وتكتسي شوارع ومعالم المدينة بزينة العيد، كما تتألق الأبنية والوجهات المختلفة بعروض الإضاءة الرائعة، بما في ذلك شارع زعبيل الثاني، وشارع الثاني من ديسمبر، وجسر القرهود، والخوانيج، وشارع المستقبل، والسيف، والوصل، وشارع المطار، وبرج الساعة، وحتا، وشارع الرباط، ودوار السطوة، والعديد من الأماكن العامة الأخرى.

وتضيء عروض الألعاب النارية سماء المدينة في العديد من الوجهات الشهيرة، بما في ذلك كانتين الشاطئ في شاطئ جميرا، وحتا في أول أيام العيد الساعة الثامنة مساءً، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز في ثاني أيام العيد (التاسعة مساءً).

نجوم

وتستضيف دبي خلال عيد الفطر مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية التي تحييها كوكبة من ألمع النجوم المحليين والعالميين، بما في ذلك حفل مغني الراب المصري مروان بابلو (الثالث من أبريل)، وفعالية جلسات مومنتس (الرابع من أبريل)، وأول حفل لفرقة أريا في دبي (الرابع من أبريل أيضاً)، والعديد من العروض الأخرى طوال أيام العيد، كما يمكن لعشاق الرياضة مشاهدة فعاليات كأس دبي العالمي في مضمار ميدان (الخامس من أبريل)، إلى جانب العديد من المنافسات والفعاليات الرياضية الممتعة الأخرى.

وتنظم مجموعة من العروض الثقافية والترفيهية المتنوعة بمناسبة عيد الفطر في مراكز التسوق والوجهات الرئيسة في دبي، بما في ذلك نخيل مول، والسيف، وجزيرة بلوواترز، وسيركل مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، وحتا وادي هب، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وذا أوتلت فيليدج.

وتقدّم الأسواق الموسمية في دبي مزيجاً مثالياً من المأكولات، وتجارب التسوق، والهدايا للجميع خلال عيد الفطر، إذ تعود فعالية كانتين الشاطئ لتقدم أجواء احتفالية على شاطئ نسناس من اليوم وحتى 13 أبريل المقبل، بما فيها الاستمتاع بالضيافة والحلويات الإماراتية التقليدية خلال اليومين الأول والثاني من العيد.

أكشاك طعام

ويرحب مهرجان «تقاليد ومأكولات العيد» في فندق ومنتجع «جيه إيه ذا ريزورت»، بالزوار في ثاني أيام العيد لتذوق المأكولات الإماراتية الأصيلة التي تقدمها أكشاك الطعام التقليدية، إلى جانب المشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، والاستمتاع بالموسيقى الرائعة التي تقدمها نخبة من أفضل الفنانين ومنسقي الأغاني.

ويمكن لعشاق الطعام والعائلات الاستمتاع بتجارب المأكولات عالمية المستوى في أرقى فنادق دبي، بما في ذلك سويس أوتيل الغرير، ومطعم «فارك» في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا نخلة جميرا، ومطعم «توين» في فندق ايبيس مركز دبي التجاري العالمي، وغيرها الكثير.

سحوبات وجوائز

زوار مراكز التسوق في دبي سيكونون على موعد أيضاً مع عروض مميزة وجوائز في وجهات التسوق الرائدة على مستوى المدينة خلال عيد الفطر، بما في ذلك حملة سحوبات عيد الفطر للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، إضافة إلى تخفيضات وهدايا مجانية، وخدمة الحفر على القطع الذهبية من مجموعة دبي للمجوهرات.

بينما يقدم سوق العيد الذي يستضيفه فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، تجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة من 30 الجاري وحتى السادس من أبريل، إضافة إلى فرص الفوز بجائزة 10 آلاف درهم.

كما يمكن للعائلات التي تزور سيتي ووك الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع العروض المسرحية في منطقة النافورة طوال أيام عيد الفطر الثلاثة، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً.

وسيحظى عشاق الألعاب الإلكترونية بفرصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة فيلم «ماينكرافت» حتى 14 أبريل المقبل في فوكس سينما مول الإمارات، إلى جانب مجموعة من الألعاب التفاعلية، والأنشطة الممتعة، وإمكانية التقاط الصور التذكارية، وفرص الفوز بمجموعة من الجوائز، وغيرها الكثير.

أنشطة عائلية

تقدم الوجهات السياحية الشهيرة في دبي أنشطة عائلية ممتعة لجميع الأعمار، بما في ذلك أكويا، وعالم آية، وفندق برج العرب، ودبي دولفيناريوم، ومدينة إكسبو دبي التي تنظم حي رمضان، ومسجد جميرا، وآي إم جي عالم من المغامرات، وغابة ذا جرين بلانيت الاستوائية، وحديقة وايلد وادي المائية.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عروض الإقامة الفندقية، خلال عيد الفطر، في مجموعة من أرقى فنادق ومنتجعات المدينة.

. 30 الجاري يُفتتح سوق العيد في فستيفال باي بـ«دبي فستيفال سيتي مول».

. يمكن للعائلات التي تزور سيتي ووك الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع العروض المسرحية في منطقة النافورة.

. شوارع ومعالم المدينة تكتسي بزينة العيد، كما تتألق الأبنية والوجهات المختلفة بعروض الإضاءة.