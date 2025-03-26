«ديب سيك» تضرب مجدداً.. وتزيد المنافسة بتحديث كبير

أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك» تحديثاً كبيراً لنموذجها اللغوي الكبير «في 3»، ما يزيد شدة المنافسة مع شركات أميركية رائدة في المجال مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وطرحت الشركة النموذج الجديد ديب سيك-في3-0324 عبر منصة «هاجينج فيس» لتطوير الذكاء الاصطناعي، ويمثل أحدث مسعى للشركة لترسيخ مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

يُظهر النموذج الأحدث تحسينات كبيرة في مجالات مثل قدرات التفكير والتشفير مقارنة بالنموذج السابق، إذ أظهرت الاختبارات المعيارية تحسن الأداء عبر مقاييس تقنية متعددة.

وصعدت «ديب سيك» سريعاً كطرف مهم في الذكاء الاصطناعي العالمي، في الأشهر القليلة الماضية، بطرح سلسلة من النماذج تنافس نظيرتها في الغرب لكن بتكاليف تشغيلية أقل، وأطلقت الشركة نموذجها «في 3» في ديسمبر الماضي، تلاه «آر 1» في يناير الماضي.