«ضوي المدينة» ينعش «تونس القديمة» في رمضان

استعرضت فرقة «كواترو سطمبالي» «رباعي سطمبالي» إيقاعاتها بين جدران المعهد الوطني للتراث بالمدينة القديمة في تونس، ضمن فعاليات مهرجان «ضوي المدينة».

وتضمن المهرجان، على مدى أسبوع، عروضاً موسيقية وندوات وورش عمل فنية وفعاليات أخرى، ليوفر للأسر التونسية والسائحين مساحة للاستمتاع بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «تونس قرطاج وجهتنا»، هادي شوريا، إن هدف المهرجان هو إنعاش السياحة وتقديم المدينة القديمة من منظور مختلف، من خلال برامج متنوعة.

وانطلقت هذه المبادرة في نسختها الرابعة هذا العام، مستفيدة من أصالة المدينة القديمة التي تزدحم أكثر من المعتاد خلال شهر رمضان، حيث يتوافد التونسيون من مختلف أنحاء البلاد لشراء الملابس والمأكولات قبل حلول عيد الفطر.