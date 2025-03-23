أم تايوانية تتسبب ببتر أصابع رضيعتها بسبب "سشوار شعر"

تسببت أم تايوانية في بتر ثلاثة أصابع من قدم رضيعتها بعد نومها إلى جانبها ومجفف الشعر يعمل.

وقالت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز" التي نشرت القضية أن الأم التايوانية استخدمت مجفف شعر لتجفيف سرير طفلتها حديثة الولادة الرطب، لكنها نامت عن طريق الخطأ، مما أدى إلى حروق بالغة في ساقي الطفلة وبتر ثلاثة أصابع من قدمها.

ووقعت هذه الحادثة المؤسفة في 16 سبتمبر 2023، في تايبيه، عندما غلب النوم الأم وهي تستخدم مجفف الشعر لتجفيف ملاءة سرير مولودها الجديد، فتعرضت ساقا طفلتها لحرارة شديدة لمدة ثلاث ساعات. ولم تستيقظ إلا في الساعة الرابعة عصرًا لتكتشف تقرحات في ساقي ابنتها، مما استدعى استدعاءً عاجلاً لخدمات الطوارئ الطبية ونقلها إلى المستشفى.

وخلص الأطباء إلى أن الحروق غطت 15.5% من مساحة جسم الطفلة، مما أدى إلى تلف لا يمكن إصلاحه في الأنسجة على الرغم من جهود العلاج. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى بتر الإصبع الأوسط والبنصر والخنصر في قدم الطفلة اليسرى. وعقب الحادثة، واجهت وو محاكمة بتهمة الإهمال الذي أدى إلى إصابة بالغة. وخلال المحاكمة، عزت وو نومها العميق إلى آثار أدوية اكتئاب ما بعد الولادة.

مع ذلك، شدّد القاضي على أنه كان ينبغي على وو، بصفتها الراعي الرئيسي، أن تُفكّر مليًا في احتمالية تغيير مولودها حديث الولادة وضعيته عن غير قصد بالتدحرج أو الركل.

وقيّمت المحكمة الخلفية التعليمية لوو، وتجاربها الحياتية، وقدراتها العقلية، وخلصت إلى أنه كان ينبغي عليها أن تتحلّى بالحس السليم الأساسي لمنع مثل هذه المأساة.

وبعد استشارة المستشفى، أقرّ المدعي العام بأنه مع التطورات الحالية في الرعاية الطبية، فإن بتر إصبع القدم سيؤثر على قدرة ابنتها على المشي، إلا أنه لا يُمثّل إصابةً لا يُمكن السيطرة عليها.

ونتيجةً لذلك، حُكم على وو بالسجن خمسة أشهر بتهمة الإهمال في الإصابة، وغُرّمت بمبلغ 150,000 دولار تايواني جديد (4,550 دولارًا أمريكيًا".