الكوريون يعودون للكتابة بخط اليد .. لأنها تساعد على التأمل

بدأت عادة الكتابة بخط اليد تعود لتلقى رواجا في كوريا الجنوبية باعتبارها نوعا من أنواع التأمل في العصر الرقمي سريع التطور.

وقالت صحيفة "كوريان هيرالد" أن عددا كبيرا من الكوريين بدأوا بممارسة عادة جديدة تُعرف باسم "بيلسا"، وهي كتابة مقاطع من الكتب بخط اليد.

وتقول سيدة تدعى بارك بدأت بممارسة هذه العملية مؤخرا أن "التمهل في الكتابة بخط اليد يُساعدني على التأمل في الرسالة بعمق أكبر وتذكرها لفترة أطول".

وفي الآونة الأخيرة، طُرح في السوق عدد كبير من الكتب المصممة خصيصًا لتعليم الكتابة اليدوية. وتتميز هذه الكتب بهيكلية نصية على الصفحة اليسرى ومساحة فارغة على اليمين، مما يسمح للقراء بنسخ المقاطع يدويًا.

في حين ركزت كتب بيلسا السابقة بشكل أساسي على الشعر والنثر، إلا أن الإصدارات الأحدث شهدت توسعًا ملحوظًا. ويشمل هذا التوجه الآن مجموعة واسعة من الأنواع الأدبية، من الاقتباسات الشهيرة والكتابات الفلسفية إلى الروايات وكلمات أغاني الموسيقيين المشهورين.

ووفقًا لمركز كيوبو للكتب، ارتفع عدد كتب بيلسا الجديدة من 57 كتابًا في عام 2023 إلى 81 كتابًا في عام 2024 - بزيادة قدرها 42%. كما ارتفعت مبيعات كتب بيلسا بنسبة 692.8%. ويشهد هذا التوجه رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد منشورات إنستغرام التي تحمل وسم بيلسا من 650,000 في سبتمبر 2023 إلى 701,000 بحلول مارس 2025.

وصرح متحدث باسم شركة كيوبو: "نشهد طفرة في استخدام الكتب التقليدية، لا سيما بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر". وأضاف: "لا يقتصر الأمر على القراءة فحسب، بل هناك توجه متزايد نحو كتابة النصوص بخط اليد بعناية وتزيينها ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي".

وصرحت محررة الكتاب، لي سون هي، بأن الفكرة الأولية طُوّرت حوالي عام ٢٠٢١ لتقديم محتوى عملي يُمكن للناس تطبيقه بسهولة في روتينهم اليومي.

و"في ذلك الوقت، وبسبب الجائحة، وجد الكثير من الناس أنفسهم يقضون وقتًا أطول في المنزل بمفردهم. لقد سئموا من الكم الهائل من المحتوى الرقمي الذي كانوا يستهلكونه، وسمعت ردود فعل مماثلة من حولي."

ونتيجة لذلك، تعتقد لي سون هي أن الناس بدأوا يُركزون اهتمامهم على الأنشطة العملية التي يُمكن القيام بها في فترات زمنية صغيرة وسهلة الإدارة.

وقال محرر في دار نشر أخرى أنه بالنظر لانتشار هذه العادة فيبدو أن ظاهرة الكتابة باليد لن تزول قريبا.