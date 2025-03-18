أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتكرار الإصابة بسرطان الكبد

طوّر فريق بحثي صيني أداة ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ بخطر تكرار الإصابة بسرطان الكبد، بدقة تصل إلى 82.2%، بحسب دراسة نشرت أخيراً في مجلة «نيتشر».

ويعد سرطان الكبد ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان في أنحاء العالم، إذ تصل نسبة تكرار الإصابة به بعد الجراحة إلى 70%، وكان التنبؤ الدقيق بتكرار الإصابة تحدياً بالغ الأهمية، وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، بأن باحثين من جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة سون تشنغ، طوروا نظام تقييم يسمى «تايمز»، يقيس أنماط التوزيع المكاني للخلايا المناعية داخل البيئة الدقيقة للورم لتقييم احتمالية الانتكاس، ويعد هذا النظام أول أداة في العالم للتنبؤ بتكرار الإصابة بسرطان الكبد تدمج البيانات المناعية المكانية، وأظهرت الدراسة أن التنظيم المكاني للخلايا المناعية، وليس فقط كميتها، هو ما يحدد النتائج السريرية.