فلكياً.. عيد الفطر الأحد 30 مارس وفقاً للحسابات الفلكية

أعلن مركز العجيري العلمي في الكويت، أمس السبت، أن عيد الفطر من المرجح أن يبدأ يوم الأحد، 30 مارس 2025، بناءً على الحسابات الفلكية. وأوضح المركز أن هلال شهر شوال سيولد يوم 29 رمضان (الموافق 29 مارس) في تمام الساعة 1:57 ظهرًا، وسيبقى مرئيًا في سماء الكويت لمدة ثماني دقائق فقط بعد غروب الشمس، مما يجعل رؤيته بالعين المجردة غير مرجحة للغاية.

وفي بعض المدن الإسلامية في جنوب شرق آسيا، سيغرب القمر قبل الشمس، مما يجعل رؤيته مستحيلة تمامًا.

ورغم أن هذه التوقعات تعتمد على البيانات الفلكية، فإن القرار الرسمي حول بداية شهر شوال وعيد الفطر يعود إلى الجهات الشرعية المختصة برؤية الهلال، والتي تمتلك الصلاحية الدينية للإعلان عن موعد العيد.

وأشار المركز إلى أن مدة بقاء الهلال في السماء ستتفاوت بين الدول العربية والإسلامية، حيث ستتراوح بين أربع إلى عشرين دقيقة، بحسب الموقع الجغرافي لكل دولة.