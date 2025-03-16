فينيسيا.. سحر المدينة العائمة من فوق متن قارب

تعد مدينة فينيسيا من الوجهات السياحية الفريدة، التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويمكن استكشاف هذه المدينة العائمة على متن قارب سكني مريح، للتعرف إلى سحر الجزر الخفية والقرى الهادئة بعيداً عن الزحام السياحي المعتاد.

ويكمن سحر وجاذبية جولة القارب السكني عبر بحيرة فينيسيا في تجربة الأماكن السياحية الشهيرة في أوقات مختلفة بعيداً عن الحشود السياحية، وبالتالي يمكن الاستمتاع بها بهدوء نسبي.

وتشمل قائمة الجزر التي يمكن زيارتها خلال الرحلة، جزيرة «بيلسترينا» و«فينولي» و«فرانشيسكو ديل ديزيرتو» و«مازوربو» و«بورانو» و«سانت إيلينا» ومدينة فينيسيا.

وتبدأ هذه الجولة الساحرة من كيودجا، التي شيدت على أعمدة خشبية، على غرار مدينة فينيسيا. وتعد بحيرة فينيسيا واحدة من المسطحات المائية في أوروبا، التي يُسمح فيها بقيادة القوارب الآلية حتى من دون رخصة قيادة القوارب، ولكن يشترط لذلك الحصول على تدريب شامل لكيفية قيادة القوارب الآلية ضمن العديد من الأمور الأخرى.

ويمكن للسياح التوجه بالقارب إلى «بورتوسيكو» كمكان للإقامة أثناء الليل، وهذه أبعد نقطة يمكن الوصول إليها للوصول إلى «بورانو» من أجل الاستمتاع بـ«أجمل الشوارع في العالم»، بحسب استطلاع أجرته مجلة الهندسة المعمارية والتصميم AD.

وتضم البحيرة الكبيرة العديد من الجزر الشهيرة، مثل «مورانو» و«جوديكا» و«تورشيلو» و«سانت إيراسمو»، وتمتد المسطحات المائية على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي مع مدينة فينيسيا منذ 1987.

وفي قناة «مالاموكو» يبحر السياح بالقارب السكني بمحاذاة العلامات الخشبية للممرات المائية، التي يجب مراعاتها جيداً، لأنه خلف هذه الأعمدة توجد مياه ضحلة قد تتسبب في توقف القوارب السكنية عن الإبحار.

ويُسمح للقوارب الترفيهية بالإبحار حول جزيرة فينيسيا، ولكن يُحظر عليها الدخول إلى القنوات المؤدية إلى المدينة القديمة، بما في ذلك «القناة الكبيرة». وعادة ما يكون هناك الكثير من الحركة في حوض «سان ماركو» الواسع، إذ تنطلق قوارب النقل العام «الفابوريتي» الشهيرة على اليمين واليسار، عبر خط السير. ودائماً ما تكون المياه في حالة اضطراب مستمرة، وتظهر المباني التاريخية، مثل قصر «دوجي» أو كنيسة «سانتا ماريا ديلا سالوتي»، التي تقف كحارسة على مدخل القناة الكبيرة، بمظهر أكثر بهجة وبهاءً من منظور القارب.

7 ساعات من الإبحار

يجب تخصيص مدة ست إلى سبع ساعات من وقت الإبحار الخالص للتنقل بوتيرة مريحة بواسطة القارب السكني من «كيودجا» في الجنوب إلى «جيسولو» في الشمال، التي يعد شاطئها من الوجهات السياحية الشهيرة في إيطاليا منذ حقبة الخمسينات.

. قائمة الجزر التي يمكن زيارتها خلال الرحلة: «بيلسترينا» و«فينولي» و«فرانشيسكو ديل ديزيرتو» و«مازوربو».