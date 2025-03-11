«رمضان في دبي».. أسبوع حافل بالتقاليد واللحظات السعيدة

مع حلول الأسبوع الثاني من حملة «رمضان في دبي»، التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، يواصل سكان المدينة وزوارها الاحتفاء بقيم الترابط والتكاتف، والاستمتاع بتجربة رمضانية فريدة من نوعها هذا العام، مملوءة بالتقاليد الأصيلة واللحظات التي لا تُنسى، والروابط المجتمعية العميقة.

ويسهم الطقس المعتدل في جعل الاحتفال بشهر رمضان أكثر تميّزاً هذا العام، ما يوفر للعائلات والأصدقاء فرصاً لا حصر لها للاحتفال بالمناسبة.

وتُعدّ دبي الوجهة المثالية للاحتفال بالشهر الفضيل، سواء كان سكان المدينة وزوارها يرغبون في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية واستكشاف تجارب ثقافية جديدة، أو قضاء وقت جميل بصحبة العائلة والأصدقاء، وتالياً تجارب وفعاليات ينبغي زيارتها خلال الأسبوع الثاني من حملة «رمضان في دبي».

الألعاب النارية والإضاءة

تستضيف مجموعة الزرعوني سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة يوم السبت من كل أسبوع، وتنظم في دبي فستيفال سيتي مول في 15 الجاري، وسيُقام العرض الختامي في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في 22 الجاري، كما يمكن لزوّار القرية العالمية الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء.

وتضيء فعالية «أطياف رمضانية» منطقة السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، ومسجد أحمد الحباي في الخوانيج طوال الشهر الفضيل، مقدمة مجموعة من العروض الضوئية والصوتية المذهلة التي تعبر عن جوهر رمضان.

كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ثقافية وترفيهية مثل «بوطبيلة»، إضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية.

أنشطة بالجملة

تقدم الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» في حديقة زعبيل احتفالات مميّزة، وتجارب إفطار وسحور من عربات الطعام، وكذلك حلويات رمضان، ومنافذ بيع القهوة، ومشاريع محلية ومنزلية وعلامات تجارية معروفة، وعروضاً ثقافية مميّزة، وأنشطة ترفيهية باهرة تناسب جميع أفراد العائلة، وفعاليات رياضية، ومنطقة ألعاب وتحديات خاصة بالأطفال، بجانب لقاء شخصيتي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين، والكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة.

وتستقبل الفعالية الزوّار يومياً من الخامسة مساء إلى منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

وتدعو فعالية «ليالي رمضان في حتا» الأصدقاء والعائلات إلى الاستمتاع بمجموعة من التجارب الخارجية، وفعاليات العناية بالصحة، والأنشطة الممتعة في أحضان الطبيعة حتى 15 الجاري، مع سوق نابض بالحياة، وعروض ثقافية حية مثل «بوطبيلة»، والفنون الشعبية.

وجهات نابضة بالحياة

يحوّل مهرجان شارع المأكولات في دورته الثالثة منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات حتى 23 الجاري، ويمكن للزوّار الدخول إلى المهرجان مجاناً، والذي يضم 55 مطعماً موزعة على خمس مناطق، لتقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مملوءة بالموسيقى الحية، ووجود فناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتورية، والفنانين المتجولين.

وتعود الدورة الثالثة من «شارع رمضان» إلى جميرا أبراج الإمارات حتى 23 الجاري مع دخول مجاني للجميع، وفعاليات ترفيهية وثقافية، وتجارب تسوق فريدة من نوعها، ومأكولات شهية.

وتُقام فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حتى 27 الجاري، وتتضمن أنشطة ثقافية مميّزة، وفعاليات ترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل.

وتقدم فعالية روائع رمضان في القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية نابضة بالحياة من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر لتسلّط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة.

إفطار مختلف

يشهد مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري استضافة برنامج إفطار ثقافي خاص يومياً حتى 28 الجاري في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة، ليدعو الزوّار إلى الاستمتاع بإفطار تقليدي، تليه جولة إرشادية في المسجد، وتجربة مع الصقور، وفرصة زيارة البيت التراثي الخاص بالمركز، والذي جرى تصميمه لإحياء الثقافة والتراث التقليدي لدبي.

وتقدم دبي سفاري بارك للضيوف فرصة فريدة من نوعها للاستمتاع بإفطار رمضاني بالقرب من الزرافات أو الأسود بعد جولة سفاري حصرية، وتتضمن التجربة استكشاف المناطق ذات الطابع الخاص، وجولة بصحبة مرشد في الحياة البرية، والتفاعل مع الزرافات والأسود.

وتستقبل الخيم الرمضانية الفخمة في مواقع شهيرة أو فنادق فاخرة في مختلف أنحاء المدينة، الزوّار للاستمتاع بتجارب استثنائية للإفطار والسحور، وتتميّز هذه الخيم بتصاميمها الداخلية المميّزة والمتقنة، والفعاليات الرمضانية، والمأكولات الشهية.

عروض خاصة

ترحب مناطق الجذب السياحي في دبي بالعائلات والأصدقاء لقضاء أسعد اللحظات وصنع أجمل الذكريات، طيلة الشهر الكريم، مع عروض خاصة يقدمها كل من «دبي دولفيناريوم»، و«جو جرافيتي» في حتا وادي هب، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، و«لابيتا دبي باركس آند ريزورتس»، و«لوكو بير»، و«ذا جرين بلانيت»، و«حديقة وايلد وادي المائية» وغيرها.

جوائز

ضمن حملة رمضان في دبي، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من تجارب التسوق والجوائز، حتى 30 الجاري، داخل مراكز التسوق ووجهات التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، مع عروض حصرية خلال رمضان المبارك، وأنشطة العلامات التجارية التي تُقام لفترة محدودة، وفعاليات مراكز التسوق، والسحوبات الكبرى، فيما تواصل مراكز التسوق استقبال الزوّار كالمعتاد طوال النهار، وتعمل حتى أوقات متأخرة من الليل.

. روائع رمضان في القرية العالمية تقدم تجربة تسّوق نابضة بالحياة من خلال 30 جناحاً.

. الخيم الرمضانية في المدينة تتميّز بتصاميمها الداخلية المُتقنة، والفعاليات والمأكولات الشهية.