أسوأ الدول المتقدمة للنساء العاملات.. اليابان في المركز الثالث

احتلت اليابان المركز الثالث من حيث أسوأ الدول المتقدمة بالنسبة للنساء العاملات، للعام الثاني على التوالي، بحسب مؤشر عام 2024 الذي أعدته مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية، والذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من مارس من كل عام.

وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أمس، بأنه بناء على المؤشر الذي يقيس دور المرأة وتأثيرها ضمن القوى العاملة، في 29 من أصل 38 دولة عضواً في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، جاءت اليابان في المركز 27 وتليها كوريا الجنوبية ثم تركيا.

ووجد الاستطلاع أن إجمالي تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات ارتفع في عام 2024 إلى 33% مقابل 21% في عام 2016، مع تساوي النسب تقريباً بين الرجال والنساء في كل من بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا، من حيث المناصب التي يشغلونها في مجالس إدارة الشركات.