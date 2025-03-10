مائدة إفطار واحدة تجمع أهالي دبا الحصن

نظّم المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن وبلدية دبا الحصن «مبادرة الإفطار الجماعي»، بهدف تعزيز الألفة والتواصل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.

واستمتع المشاركون بالأجواء الرمضانية، إذ تناولوا طعام الإفطار على مائدة مشتركة، وجلس الجميع على مائدة طويلة تحاكي إفطار عائلة كبيرة، وسط أجواء مليئة بالمحبة، وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، إن «المدينة تحرص سنوياً على تنظيم إفطار جماعي، بهدف تعزيز التواصل وتجديد العلاقات الأخوية». وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، نظمت البلدية إفطاراً لموظفات البلدية بهدف تعزيز التواصل والمحبة بينهن، وضمن جلسات حوارية، استضافت البلدية إماراتيات رائدات في أعمالهن، لتقديم تجاربهن الناجحة.