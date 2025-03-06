بيع لوحة نادرة لبانكسي بـ 5.3 ملايين دولار

بيعت لقاء نحو 4.3 ملايين جنيه استرليني (أكثر من 5.3 ملايين دولار) لوحة نادرة لفنان الشارع الشهير بانكسي، مستوحاة من عمل شهير للرسام الأسكتلندي المتوفى أخيراً، جاك فيتريانو، كما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وتحمل اللوحة الزيتية التي باعتها الدار، أول من أمس، في العاصمة البريطانية عنوان «كرود أويل (فيتريانو)»، وأحياناً تُطلَق عليها تسمية «توكسيك بيتش».

وعُرضت اللوحة للمرة الأولى في المعرض الكبير لبانكسي عام 2005.

ومع أن بانكسي اشتهر بشكل أساسي برسوم الاستنسل التي ينشرها في شوارع العالم، وتثير ضجة كبيرة في كل مرة، يتضمن نتاجه الفني أيضاً لوحات ومنحوتات.

لكنّ هذه الأعمال بقيت محجوبة بهالة أعماله من رسوم الشارع، التي اكتسب بعضها شهرة واسعة.

وحققت أعمال الفنان، الذي لاتزال هويته الحقيقية غامضة، عشرات الملايين من الدولارات، ما جعله واحداً من أشهر الفنانين البريطانيين في العالم.

ولا تقتصر أعمال بانكسي على كونها جذابة بصرياً فحسب، بل تحمل في كثير من الأحيان أفكاراً قوية ومستفزة، إذ يتناول فيها قضايا كالحرب والرأسمالية والرقابة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتُعَدّ لوحة «كرود أويل» محاكاة ساخرة للوحة «ذي سينغينغ باتلر» لجاك فيتريانو التي تمثّل زوجين يرقصان على الشاطئ، وتتمتع بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة.

إلا أن نسخة بانكسي ليست بهذا القدر من الرومانسية، إذ تعكّر سفينة تغرق في الخلفية مشهد رقصة الزوجين.