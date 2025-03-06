برنامج ميغان ماركل في مرمى الانتقادات: رحلة غرور

سخرت الصحافة في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية من برنامج الطبخ الجديد الذي أطلقته، ميغان ماركل، على «نتفليكس»، أول من أمس، واعتبرته محاولة فاشلة من زوجة الأمير هاري للترويج لنفسها. يتضمن برنامج «مع الحب، ميغان» ثماني حلقات، تتابع دوقة ساسكس أثناء عملها في الحديقة وطهي الوجبات اللذيذة في كاليفورنيا، هذا السيناريو البعيد تماماً عن الأحداث الدرامية التي طبعت حياة الزوجين هاري وميغان منذ انسحابهما الدراماتيكي من العائلة الملكية البريطانية، وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة عام 2020، ويتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب سطحيته، ووصفت صحيفة «ديلي تلغراف» العمل بأنه «تمرين في النرجسية»، وأبدت صحيفة «ذي تايمز» استغرابها إزاء «تباهي ماركل بثروتها الهائلة ونمط حياتها الاستثنائي»، وكأن هذا الأمر «متاح للجميع»، ووصفت مجلة «فرايتي» الأميركية العمل بأنه «رحلة غرور لا تستحق العناء».