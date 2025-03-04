73758 زائراً لمهرجان دار الزين في العين

نجح مهرجان دار الزين 2025، الذي اختتم فعالياته أخيراً، في استقطاب 73 ألفاً و758 زائراً في حديقة الجاهلي بالعين، استمتعوا على مدار 10 أيام ببرنامج حافل بالمغامرات والفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية والتحديات الشائقة، وغيرها من التجارب المستوحاة من روائع الطبيعة الخلابة والحياة البريّة.

وكان مسار تحدي العقبات من أبرز تجارب هذه الدورة من المهرجان، إذ تنافس المشاركون من العائلات والأصدقاء في أنشطة التسلق والتأرجح، التي شجعتهم على بذل قصارى جهدهم لتخطي جميع التحديات وتحقيق الفوز في هذه المغامرة المستوحاة من الغابة.

وشكّلت حديقة الألعاب المطاطية مساحة مسلية للصغار، إذ شهدت إقبالاً ملحوظاً من الأطفال الذين أطلقوا العنان لطاقاتهم، وخاضوا تجربة ممتعة مع أنشطة القفز والتسلّق والانزلاق على مسارات اللعب المطاطية، وسط أجواء مفعمة بالمرح والحيوية.

واحتضنت حديقة المغامرات تجارب الانزلاق الحر، وجدار التسلق، والقفز الحر، ولعبة الوسادة الهوائية، وتنافس المشاركون في التحليق فوق أجواء المهرجان على مسارين للانزلاق الحر، والقفز الحر لمسافة 10 أمتار، والقفز من ارتفاع ثلاثة أمتار على وسادة هوائية عملاقة.

ومنح الحدث زوّاره فرصة اكتشاف مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية والأنشطة الحيّة، علاوة على تذوق باقة من أشهى المأكولات والنكهات من 18 مطعماً محلياً وثلاثة مطاعم عالمية.