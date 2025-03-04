فوانيس وزخارف في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، أحد أعرق وأهم المتاحف في الإمارة، الذي يبرز روعة الفنون والعلوم الإسلامية عبر العصور، باقةً من الأنشطة المتنوعة ضمن فعاليات النسخة الثانية من «لمة رمضانية» التي تقام في المتحف من السادس إلى التاسع من مارس الجاري، من التاسعة مساءً حتى منتصف الليل.

ويتضمّن جدول الفعالية مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية، إلى جانب ورش عمل مخصصة للأطفال، مثل: «حروف وزخارف»، و«فوانيس رمضان»، و«مرآة الهلال»، و«بسكويت رمضان الملوّن»، و«أنوار رمضان».

ويهدف البرنامج إلى تقديم تجارب تعليمية وترفيهية تستهدف العائلات وأطفالهم، مسلّطاً الضوء على عادات وطقوس رمضان لدى مختلف الشعوب، مع التركيز على جماليات الحروف والكلمات العربية التي تعبّر عن القيم الروحية والتراثية لهذا الشهر الفضيل.

وتُعدّ «لمة رمضانية» فعالية مجتمعية تعزّز الشعور بالانتماء والتفاعل الاجتماعي والثقافي، وتُسهم في نشر الوعي بأهمية وخصوصية هذا الشهر من خلال أنشطة تحتفي بفنون الخط العربي والكلمة المكتوبة، وذلك انسجاماً مع المعرض الحالي الفريد «حروف خالدة: مخطوطات قرآنية من مجموعة عبدالرحمن العويس»، الذي يضمّ 81 مخطوطة قرآنية نادرة، ويستمرّ حتى 25 مايو المقبل، والذي يعكس الإرث العريق للمخطوطات الإسلامية.

وتأتي الفعالية في إطار جهود المتحف الرامية إلى تعزيز فهم الجمهور للثقافة والحضارة الإسلامية من خلال برامجه المتنوعة، والتزاماً من الهيئة بتوفير منصّات تُعنى بالتعلّم ونشر الثقافة، انسجاماً مع رؤية الدولة لعام 2025 «عام المجتمع».

يشار إلى أن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية يُعدّ أحد أبرز المتاحف التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف وإحدى الوجهات الثقافية البارزة في الإمارة، إذ يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية توثّق مختلف جوانب التاريخ الإسلامي.

. 5000 قطعة أثرية توثّق مختلف جوانب التاريخ الإسلامي في المتحف.