«سيارات النخبة» تستعرض جمالها في «دبي مول»

يحتضن دبي مول، أحد أبرز الوجهات العالمية، عرضاً خاصاً للسيارات الفائزة بجوائز النخبة في مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2025 حتى 26 فبراير الجاري.

ويأتي العرض ليبرز أربع سيارات استثنائية، اختارتها لجنة تحكيم المهرجان ضمن فئة «سيارات النخبة»، للمرة الأولى، وتجمع بين الندرة، وقيمة الصنع التاريخية، والتصميم الذي يعكس روح الحرفية والتفرد، وتشمل السيارات الفائزة المعروضة: BMW- M1 موديل 1978، وسيارة Cadillac Eldorado موديل 1953، وسيارتين من صنع مرسيدس SL300 Gullwing موديل 1955.

وتُعدّ سيارة BMW M1 لعام 1978 من أبرز السيارات الرياضية في تاريخ شركة بي إم دبليو، وتم تطويرها بالتعاون مع شركة لامبورغيني الإيطالية، بهدف إنتاج سيارة سباق متطورة للمشاركة في بطولات السيارات الرياضية، وتم تصميم الهيكل الخارجي من قبل المصمم الشهير، جورجيتو جيوجيارو، وهو مستوحى من نموذج بي إم دبليو توربو لعام 1972.

فيما تُعدّ كاديلاك إلدورادو موديل 1953 من أبرز السيارات الفاخرة في تاريخ شركة كاديلاك، وتم تقديمها كإصدار محدود للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الشركة، حيث صُنِع منها 532 سيارة فقط، وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق والفريد.

وتُعد مرسيدس-بنز 300 SL «جول وينج» موديل 1955 من أشهر السيارات الرياضية في التاريخ، بفضل تصميمها المستوحى من طراز السباق W194 وأبوابها الفريدة التي تفتح للأعلى كأجنحة النورس.