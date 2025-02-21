قرية ثلجية في الصين تعتذر للزوار بعدما تبين أن ثلجها قطن

أغلقت قرية ثلجية في الصين أبوابها مؤقتًا واعتذرت للزوار المصدومين من استخدامها ثلجًا صناعيًا مصنوعًا من القطن والماء والصابون.

وأصدرت القرية الثلجية في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان اعتذارًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن واجهت انتقادات عبر الإنترنت من الزوار الذين وصلوا ليجدوا أن "الثلج" المنتظر لم يكن سوى مزيجا غير مقنع من القطن والماء والصابون. وقال مشغلو الجذب السياحي وفق ما نقلت وكالة "يو بي آي" إن الطقس الدافئ غير المعتاد مؤخرًا أجبرهم على استخدام "ثلج" صناعي.

وقال البيان "لم يحقق النتيجة التي توقعناها، وترك انطباعًا سيئًا بين السياح. نحن آسفون بصدق لعدم قدرتنا على عرض مشهد ثلجي حقيقي وإجبار الزوار على تغيير خطط سفرهم".

وتم إغلاق منطقة الجذب السياحي مؤقتًا بانتظار أن تثلج السماء ثلجا حقيقيا.