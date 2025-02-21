الرسوم المتحركة تبحث عن حصتها في السباق على «أوسكار أفضل فيلم»

حقق الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة «إنسايد أوت» أعلى إيرادات في 2024 وصار فيلم الرسوم المتحركة الأكبر إيرادات على الإطلاق، لكنه استُبعد من المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حاله كحال «ذا وايلد روبوت»، و«فلو».

ويسعى صنّاع أفلام الرسوم المتحركة الآن إلى أن يكون لهم مكان في المنافسة على جائزة أفضل فيلم بعد حرمان هذه الأفلام من ذلك لسنوات عدة.

وقال ميرلين كروسينجهام الذي شارك في إخراج فيلم «والاس اند جروميت: فينجنس موست فاول»، «الرسوم المتحركة بشكل عام لها مكانة خاصة، لذلك نود أن ندعمها لتتأهل لجائزة أفضل فيلم». واحتلت أفلام الرسوم المتحركة خمسة مراكز بين أفضل 10 أفلام من حيث الإيرادات في 2024.

وقالت بوني أرنولد المنتجة التنفيذية المخضرمة: «أعتقد أننا أصبحنا في الحسبان أكثر فأكثر في هذا الصدد، الأمر أشبه بسقف زجاجي بالنسبة لنا» في إشارة إلى حاجز غير حقيقي أمام تقدم أفلام الرسوم المتحركة.

وعلى الرغم من ترشيح بعض أفلام الرسوم المتحركة من قبل لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم مثل «بيوتي اند ذا بيست» في 1991 وفيلم «أب» في 2009 و«توي ستوري3» في 2010، فإنها في السنوات القليلة الماضية تعرّضت للتجاهل.

وهناك اعتقاد شائع بأن أفلام الرسوم المتحركة مخصصة للأطفال فقط وليس للجمهور من كل الأعمار.

وقالت أرنولد إنها ترى أن مشاهدة أعمال الرسوم المتحركة في دور العرض تُعدّ تجربة ذات طابع أسري غالب، على عكس أعمال الرسوم المتحركة للكبار التي تحظى بمشاهدة أكبر عبر قنوات البث، لكنها لا تعتقد أن الأعمال الموجهة للأسرة تحد من الجمهور.