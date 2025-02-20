«العالمية للرواية العربية 2025» تعلن قائمتها القصيرة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ18، وهي «دانشمند» لأحمد فال الدين، و«وادي الفراشات» لأزهر جرجيس، و«المسيح الأندلسي» لتيسير خلف، و«ميثاق النساء» لحنين الصايغ، و«صلاة القلق» لمحمد سمير ندا، و«ملمس الضوء» لنادية النجار، وسيُعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي، يوم الخميس 24 أبريل المقبل.

وكشفت رئيسة لجنة التحكيم، منى بيكر، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم، الأكاديمي والباحث اللبناني، بلال الأرفه لي، والمترجم الفنلندي، سامبسا بلتونن، والأكاديمي والناقد المغربي، سعيد بنكراد، والناقدة والأكاديمية الإماراتية، مريم الهاشمي، إضافة إلى رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو، ومدير مكتبة الإسكندرية، أحمد زايد.

قالت منى بيكر: «تميزت الروايات الستّ التي اختيرت ضمن القائمة القصيرة هذا العام بالتركيز على الجانب الإنساني لشخصياتها الرئيسة.

وقال رئيس مجلس الأمناء ياسر سليمان: «تدعو روايات هذه القائمة القصيرة القارئ إلى التذوق والاستمتاع بها، لتنوّع ثيماتها، وبراعة أساليبها، وتعدد أصواتها، فضلاً عن سعة رقعتها ديموغرافياً، ويأخذ النفس الأنثروبولوجي الذي يميز بعض هذه الروايات القارئ في رحلات استكشاف يتجاوز فيها السرد المسارات التقليدية إلى جوانب من الحياة الثقافية العربية، لا يسهل الولوج إليها إلّا من الداخل، ويلعب العنصر النسائي دوراً بارزاً في بعض الأعمال.

والجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وتبلغ قيمة الجائزة التي تُمنح للرواية الفائزة 50 ألف دولار، يرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

تهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً، من خلال ترجمة الروايات الفائزة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.