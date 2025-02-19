التوحد... اكتشاف علاج طبيعي جديد

نجح فريق من العلماء في التوصل إلى اكتشاف جديد قد يساهم في فهم أعمق لاضطراب طيف التوحد وإمكانية التخفيف من بعض أعراضه باستخدام "مكون طبيعي".

وعادة ما يتم تشخيص التوحد بعد سن الرابعة، وتعتمد العلاجات الحالية على التدخلات السلوكية وعلاج النطق، إلا أن العلماء الصينيين يعتقدون أن بعض الأطعمة قد توفر علاجا طبيعيا يمكنه دعم هذه العلاجات بآثار جانبية أقل.

وفي الدراسة، تم تعديل 34 فأرا وراثيا عبر إزالة 13 زوجا من جين CHD8، ما أدى إلى ظهور أعراض التوحد، مثل القلق وصعوبات التفاعل الاجتماعي وضعف الذاكرة.

وبما أن أبحاثا سابقة أكدت تأثير بكتيريا الأمعاء على وظائف الدماغ من خلال "محور الأمعاء-الدماغ"، اختبر فريق البحث ما إذا كان البروبيوتيك " Lactobacillus murinus" – وهو نوع من البكتيريا الموجودة في منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي – يمكن أن يكون علاجا فعالا.

استعادة التوازن

وبعد إعطاء الفئران هذا النوع من البروبيوتيك لمدة 30 يوما، لاحظ الفريق تحسنا في سلوكياتها الاجتماعية واستعادة التوازن في أمعائها. كما شهدت أدمغة الفئران تعافيا في التوازن العصبي بين النشاط المثير والمثبط، وهو عامل رئيسي في معالجة المعلومات والإشارات العصبية.

وأظهرت التجربة أيضا ارتفاعا في مستويات مستقبلات الدوبامين D2، وهو بروتين يساعد في تنظيم الحركة والتعلم والذاكرة والانتباه. كما شهدت العديد من مسارات الدماغ المرتبطة بالسلوك وتنظيم المشابك العصبية تحسنا ملحوظا.

ويرى العلماء أن هذه النتائج تدعم الأبحاث السابقة حول تأثير Lactobacillus murinus على التوحد، ما يفتح المجال لاستخدام البروبيوتيك كعلاج مكمل يساعد في تحسين نوعية حياة المرضى.

وعلى الرغم من أن التجربة أجريت على الفئران، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو دراسة أوسع على البشر لاختبار فعالية هذا النهج العلاجي الطبيعي.