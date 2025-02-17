سكان هونغ كونغ يتسابقون لاختيار اسمين لمولودَي باندا

اجتاح الهوس بدببة الباندا هونغ كونغ مجدداً، حيث يتنافس السكان على تسمية أول شبلَي باندا عملاقين مولودين محلياً في المنطقة، اللذين أتما للتو ستة أشهر من العمر.

وانطلقت، أمس، مسابقة تسمية توأمَي الباندا، اللذين وُلدا في 15 أغسطس الماضي، بعد احتفالية حضرها زعيم هونغ كونغ، جون لي، ومسؤولون آخرون، في حديقة «أوشن بارك» الترفيهية التي تؤوي التوأمين ووالديهما، إضافة إلى اثنين آخرين من الباندا العملاقة، التي وصلت من البر الرئيس للصين، العام الماضي.

ويمكن للسكان تقديم اقتراحاتهم لتسمية التوأمين عبر موقع الحديقة الإلكتروني.

وقال (لي) إن المدينة، الواقعة في جنوب الصين، تضم الآن أكبر عدد من الباندا في الأسْر خارج البر الرئيس للصين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن اسمَي الشبلين خلال النصف الأول من العام الجاري.