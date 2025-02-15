عقاب رادع لصيادين قتلوا 30 وحيد قرن في إندونيسيا

أصدر القضاء الإندونيسي، هذا الأسبوع، أحكاماً بالسجن تصل إلى 12 عاماً على صيادين قتلوا 30 من حيوانات وحيد القرن الجاوي النادرة لبيع قرونها.

وفي عام 2023، ألقي القبض على شبكة إجرامية اعترفت بقتل 26 وحيد قرن على مدار خمس سنوات، في حديقة أوجونغ كولون الوطنية في غرب جزيرة جاوة.

ولايزال يعيش في هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 120 ألف هكتار أقل من 100 وحيد قرن جاويّ، وهو نوع مهدد بالانقراض. وحُكم على العقل المدبر لهذه الشبكة هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً، وعلى خمسة متواطئين آخرين بالسجن 11 عاماً.

كما حُكم على جميع المتهمين بغرامة مالية قدرها (6120 دولاراً) لكل منهم.