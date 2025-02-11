عصير السبانخ: 5 فوائد صحية هامة

يُمثل عصير السبانخ واحدًا من المشروبات الصحية التي توفر العديد من الفوائد الغذائية والطبية للجسم، وبفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، أصبح خيارًا مفضلًا لمحبي الأطعمة الصحية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس فوائد لشرب عصير السبانخ:

زيادة الطاقة

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء بفضل احتوائه على الحديد، مما يحسّن القدرة على التحمل ويمنح الجسم طاقة أكبر.

دعم صحة العظام والقلب والعينين

يحتوي على النترات التي تعزز الدورة الدموية، بينما يسهم فيتامين ك والكالسيوم في تقوية العظام، إضافة إلى اللوتين والزياكسانثين اللذين يحميان العين من الضمور البقعي.

تحسين الهضم

يسهم في امتصاص العناصر الغذائية ودعم صحة الأمعاء، إذ يحتوي على فيتامين "سي" وبيتا كاروتين واللوتين، مما يعزز صحة الجلد والشعر والجهاز المناعي.

المساعدة على فقدان الوزن

يسهم في تحسين الدورة الدموية وتعزيز امتصاص الحديد، كما يساعد على إدارة الوزن عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

خفض مستويات الكوليسترول

يمد الجسم بالألياف والبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب، إلى جانب دوره في الترطيب وإزالة السموم.

ولتحقيق أقصى استفادة من عصير السبانخ، يُنصح بتناوله 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، كما يُفضل تجنّب مزجه مع منتجات الألبان، إذ يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد.

وللحصول على فوائد غذائية أكبر، يُنصح بمزج السبانخ بدلًا من تصفيته، مما يساعد على الحفاظ على الألياف الضرورية لتحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع. ولتعزيز امتصاص الحديد، يمكن إضافة مصدر غني بفيتامين "سي"، مثل عصير الليمون أو البرتقال، للحصول على فائدة صحية متكاملة.