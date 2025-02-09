بفضل الذكاء الاصطناعي.. تماثيل قصر فرساي تتحدث

أعلن قصر فرساي وشركتا «اوبن إيه آي» و«أسك مونا» المتخصصتان في الذكاء الاصطناعي عن شراكة تتيح لزوار حدائق القصر الشاسعة تجربة تفاعلية مع تماثيلها ونوافيرها.

ومن خلال مسح رمز استجابة سريعة أو تصوير نقطة معينة في «أكبر متحف للتماثيل في الهواء الطلق»، سيتمكن الزوار «من التفاعل في الوقت الفعلي مع 20 نافورة وتمثالاً ستُصدر صوتاً يروي معلومات عنها بطريقة تفاعلية»، وفق ما أوضحت «اوبن إيه آي» في بيان أمس.

وأشارت الشركة إلى أن التفاعل سيتم «بفضل واجهة موقع حدسية. ومن شأن كل تفاعل أن يتضمّن حكايات وقصصاً تاريخية وأسراراً غير معروفة، ما يثري استكشاف الزوار للحدائق وفهمهم لتراث فرساي». وبعد نشر الواقع المعزز مع «يوبيسوفت» أو«غوغل مابس»، يهدف هذا الابتكار - بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي - إلى «تعزيز استكشاف الحدائق التي تشكّل امتداداً فعلياً لمتحف القلعة»، وفق ما ذكرت إدارة قصر فرساي.