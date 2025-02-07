لص يقوم بالسرقات ليحاسب عن زبائن المطاعم الفاخرة

دافع رجل ياباني سبعيني عن عشرات السرقات التي قام بها بالقول أنه أراد أن يصبح محبوبا ورائعا بالنسبة للمحيط الخارجي.

ووفقا لموقع Nitele News فإن مطاعم مدينة كيتاكيوشو بمحافظة فوكوكا الفاخرة اعتادت على وجود زبون في السبعينات من عمره اسمه كازونوري إيناجاكي يتصرف بكرم غريب للغاية، لدرجة أنه في بعض الأحيان، كان يذهب إلى مطاعم السوشي أو الحانات باهظة الثمن ويعلن أنه سيدفع الفاتورة لكل زبون في المكان، وكانت هذه الإعلانات عن السخاء تكلف إيناجاكي أحيانًا 300000 ين (1910 دولارًا أمريكيًا) للزيارة، لكنه كان يفعل ذلك بابتسامة على وجهه.

ولتبرير هذا الإسراف المفرط، ادعى الرجل بأنه مزارع فراولة، بل إنه امتلك سيارة صغيرة الحجم تحمل لوحة ترخيص رقم 1583، والتي يمكن قراءتها على أنها "ichigoyasan"، والتي تعني "مزارع فراولة". ولكن المزارع المزيف، لم يكن يجني ماله من عمله في الحقول كما قال، وإنما تبين أنه سارق محترف ومتعدد الغزوات التي تعدت مدينته. ووفقا للمحققين فإن الرجل قام بين سبتمبر 2023 وأكتوبر 2024، بسرقة 63 منزلاً في فوكوكا والمحافظات المجاورة أويتا وكوماموتو، حيث بلغ إجمالي الغنائم من السرقات حوالي 9.3 مليون ين (حوالي ستين ألف دولار )

واستهدف إيناغاكي في المقام الأول المنازل في المجتمعات الزراعية الريفية، حيث اقتحمها أثناء النهار عندما كان أصحابها خارجين لرعاية حقولهم، فسرق النقود وبطاقات الهدايا (التي يمكن تحويلها إلى نقود ثم إعادة بيعها). ومن بين آخر ضحايا إيناغاكي امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا في بلدة ناغومي، وهو ما قاد إلى اعتقاله في البداية، وفي ذلك الوقت ادعى أنه "لا يتذكر القيام بهذا النوع من الأشياء"، لكن التحقيق كشف عن أدلة على اقتحامات أخرى مما دفعه في النهاية للاعتراف بجميع التهم التي يواجهها.

وقال إيناغاكي للشرطة إنه عندما بدأ في ارتكاب جرائمه، كان ذلك لأنه شعر أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي كان يتلقاها لم تكن كافية له للعيش، ولكن عندما سئل عن استخدام الأموال التي سرقها لارتياد مطاعم السوشي والحانات الفاخرة لتناول العشاء والمشروبات، قال "لقد دفعت ثمنها لأنني أردت أن أبدو رائعًا أمام الناس". وهو ما كان يدفعه لتسديد فواتير الزبائن في كل مرة.