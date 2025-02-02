احتواء حرائق الغابات في لوس أنجلوس 100%

قال مسؤولو مكافحة الحرائق، أول من أمس، إن حريق إيتون الذي أتى على أكثر من 14 ألف فدان شرق لوس أنجلوس، تم احتواؤه بنسبة 100%، وهو إنجاز رمزي - إلى حد كبير - بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع حرائق غابات مدمرة على جانبي المدينة.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أنه تم أيضاً احتواء حريق باليساديس الأكبر، الذي أتى على 23 ألفاً و448 فداناً على الجانب الغربي من لوس أنجلوس، بنسبة 100%.

وأشارت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إلى أن الحريقين الرئيسين، إضافة إلى حرائق أصغر حجماً، خلّفا أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس، إذ أسفرا عن مقتل 28 شخصاً، وإلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 16 ألف مبنى.

وتتوقع شركة عاملة في التنبؤ بالطقس أن تتجاوز الأضرار 250 مليار دولار.