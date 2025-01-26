بعد انتقادات إيطالية.. مخترع «حرب المافيا» يعتذر

اعتذر مخترع لعبة لوحية ألمانية تدور حول المافيا، بعد أن أثارت نسخة إيطالية من اللعبة انتقادات شديدة.

وتعتمد لعبة «لا فاميجليا - حرب المافيا العظمى»، على حرب المافيا الكبرى الثانية في ثمانينات القرن الماضي، إذ خاضت العائلات المتحاربة معركة دامية من أجل السيادة في جنوب إيطاليا.

وحصلت اللعبة على جائزة «غولدن آس» المرموقة في مهرجان كان الدولي للألعاب عام 2024، لكن إطلاقها في إيطاليا قُوبل بردود فعل قوية.

وقال أليساندرو دي ليو، وهو سياسي إقليمي من حزب فورزا إيطاليا المحافظ، حسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «هذا المنتج لا يهين كرامة الصقليين فحسب، بل يقلل من قيمة الالتزام اليومي لملايين المواطنين الذين يناضلون من أجل الشرعية والعدالة في منطقتنا».

واتصل دي ليو بالرئيس الإقليمي لجزيرة صقلية، ريناتو سكيفاني، وطلب منه منع توزيع اللعبة.