إبداعات بأيدي 43 طالبة في معرض «بازارنا غير»

انطلقت فعاليات معرض المشاريع الطلابية السنوي «بازارنا غير» الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية، بمشاركة 43 طالبة من مختلف كليات الجامعة. ويهدف المعرض إلى إبراز إبداعات الطالبات وتسويق مشاريعهن الريادية في مجالات متنوعة، إذ شهد حضوراً لافتاً، واستعرض نماذج ملهمة من إبداع المشاركات جسدت رؤيتهن لريادة الأعمال في مجالات متعددة.

وأكدت الجامعة القاسمية في بيان صحافي، أن «المعرض في دورته الثالثة يأتي ليؤكد دور الجامعة كمحفّز للإبداع وداعم للطاقات الطلابية المتميزة، من خلال تمكينهن من عرض مواهبهن وأعمالهن، وإعدادهن لدخول سوق العمل بروح تنافسية وإبداعية». وأضافت: «يجسّد المعرض نموذجاً عملياً لرؤية الجامعة في دمج التعليم الأكاديمي بتطوير المهارات الريادية، وفتح آفاق جديدة للطالبات لدخول عالم ريادة الأعمال بثقة ومهارات تنافسية، إذ يضم المعرض مشاريع تنوعت بين المأكولات الشعبية والمعاصرة، والأعمال اليدوية، والأزياء، والعطور التي تحمل لمسات تعبّر عن التنوع الثقافي للدارسين في الجامعة، إذ ينحدرون من أكثر من 129 جنسية حول العالم».