انطلاق «أيام قرطاج الموسيقية» في تونس

انطلقت، أول من أمس، فعاليات الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية، بمدينة الثقافة في تونس، تحت شعار «زيد في الحس».

وتضمن افتتاح «الأيام»، حفلات فردية وجماعية لفنانين عرب وأجانب مع مجموعة من اللقاءات وورش التدريب والحلقات النقاشية.

وتقام عروض المهرجان، الذي يستمر حتى 24 الجاري، على مسرح الأوبرا، ومسرح الجهات، ومسرح المبدعين الشبان، وشارع الحبيب بورقيبة، بعروض من تونس و15 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، إلى جانب تقديم ستة عروض كبرى، و18 عرضاً شبابياً، وأربعة عروض في الشوارع، إضافة إلى ثلاث ندوات وورشة عمل.

. 18 عرضاً شبابياً في برنامج «الأيام».