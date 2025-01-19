29 % من الألمان «تمارضوا» للتغيّب عن العمل

اعترف أكثر من ربع مواطني ألمانيا في استطلاع للرأي أنهم ادعوا، مرة واحدة على الأقل، المرض للتغيب عن العمل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 29% من الألمان تغيبوا عن العمل بحجة المرض مرة واحدة على الأقل في حياتهم، رغم أنهم لم يكونوا بالفعل مرضى.

وفي المقابل، نفى ذلك 68% من الألمان. ولم تدلِ النسبة المتبقية ببيانات.

ومن بين الذين ادعوا المرض للتغيب عن العمل، فعل 62% ذلك مرة واحدة على الأقل قبل أكثر من عام، ونحو 20% خلال الـ12 شهراً الماضية. وذكر 11% أنهم فعلوا ذلك خلال الفترة الزمنية نفسها، مرتين إلى خمس مرات. ولم تكتشف جهة العمل عدم صحة مبرر التغيب لدى 90% من المتغيبين، وكشف الأمر لدى 10% فقط.