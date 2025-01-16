15 قصة ملهمة.. بأصوات «الناشئة»

نجح منتسبو مؤسسة «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في إنتاج 15 قصة صوتية ملهمة، حملت العديد من القيم الإنسانية والرسائل الهادفة، بأسلوب فني مشوّق جمع بين الخيال والواقع، أظهروا من خلاله مدى قدرتهم على الابتكار في كتابة القصص القصيرة وتقديم المحتوى الصوتي.

وأتت هذه الإبداعات خلال برنامج إنتاج القصص الصوتية، الذي نظمته مؤسسة «ناشئة الشارقة»، بمشاركة نخبة من منتسبيها المتميزين في مسار الآداب واللغات، على مدار ثمانية أيام في مركزَي ناشئة الذيد وناشئة خورفكان، انطلاقاً من رؤيتها التنموية ونهجها الاستراتيجي الذي يبرز الدور الريادي لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في رعاية ودعم أجيال الغد، ويعكس تطورهم الفكري والإبداعي.

وركّز البرنامج على تنمية مجموعة من المهارات الأدبية والفنية والتقنية للمنتسبين، عبر سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات النقاشية، شملت تحفيز خيالهم، وتمكينهم من اختيار وتحديد الفكرة المناسبة لبناء القصة، وصولاً إلى كتابة النصوص الأدبية وإخراجها صوتياً.

وتلقى المنتسبون تدريباً مكثفاً وشروحات حول كيفية بناء القصة من الفكرة إلى التنفيذ، واستكشفوا أبعاد الكتابة الإبداعية وفن السرد المشوّق، وتعرفوا إلى المحتوى الصوتي وأنواعه، وفنون الأداء والتمثيل الصوتي، علاوة على تقنيات تسجيل وتحرير الصوت، وفنون الهندسة الصوتية وبرامج المونتاج المتخصصة، وكيفية توظيف الموسيقى والمؤثرات الصوتية، بالشكل الذي مكنهم من إنتاج إبداعاتهم القصصية بجودة عالية.

وطبّق المنتسبون مهاراتهم المكتسبة من البرنامج من خلال إنتاج 15 قصة صوتية تروي تجاربهم الشخصية من واقع حياتهم اليومية، تناولت العديد من الموضوعات التي ركزت على مجموعة من الرسائل الهادفة والقيم، من أبرزها: الإنسانية، الولاء والانتماء، المواطنة الإيجابية، التسامح، والتعاون والعمل الجماعي بروح الفريق.

وقدم المنتسب حامد أحمد الحفيتي من مركز ناشئة دبا الحصن قصة بعنوان «نيران الغربة».

ومن مركز ناشئة خورفكان، قدم عبيد راشد النقبي قصة «الطريق إلى النور»، وركز المنتسب راشد عبدالرزاق البلوشي في قصته «العم حسان»، على قيمة الرضا والقناعة، بينما استعرض المنتسب خميس راشد النقبي في قصته «روح الانتقام» مجموعة من القيم.

. القصص الصوتية تروي تجارب الناشئة الشخصية من واقع حياتهم اليومية.