طبيب أسنان أميركي يسرق "البنج" ويجري العمليات لمرضى يتأوهون من الألم

حُكم على طبيب أسنان سابق في إلينوي بالسجن بعد أن قال مسؤولون إنه سرق أدوية كان من المفترض استخدامها كمخدر أثناء الجراحة، ما جعل عددا كبيرا من مرضاه يبكون ويتأوهون من الألم.

وأقر فيليب إم. جينسن، 64 عامًا، بالذنب في تهمتين تتعلقان بتحويل المخدرات، وتهمتين تتعلقان بالحصول على مادة خاضعة للرقابة عن طريق الاحتيال، والتلاعب بمنتجات استهلاكية مما أدى إلى إصابات جسدية خطيرة وتهمتين تتعلقان ببيانات كاذبة تتعلق بمسائل الرعاية الصحية، وفقًا لبيان صحفي صدر في 20 ديسمبر من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في إلينوي. وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وفقا لموقع McClatchy News .

وكان جينسن طبيب أسنان مرخصًا في سبرينغفيلد، إلينوي، حيث تخصص في جراحة الفم والوجه والفكين، وفقًا للائحة الاتهام. استخدم جينسن الفنتانيل كشكل من أشكال التخدير أثناء الجراحة، وفقًا لسجلات المحكمة. وقال مسؤولون إنه بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2020، سرق جينسن الفنتانيل لاستخدامه الشخصي. وقال ممثلو الادعاء إنه كان يأخذ نصف الفنتانيل من القوارير التي كانت بداخلها ثم يستبدلها بمحلول ملحي ويلصق الغطاء مرة أخرى. ومن ثم كان يعطي نصف الجرعات لمرضاه لإجراء الجراحة، وفقًا لسجلات المحكمة. وقال المسؤولون إنه لم يتم اكتشاف سرقة جينسن من القوارير إلا بعد أن لاحظ الموظفون أن المرضى "كانوا يتحركون ويتأوهون ويظهرون علامات الألم والضيق أثناء الجراحة". وقال المسؤولون: "في محاولة أخرى لإخفاء ما فعله، أدخل جينسن إدخالات كاذبة في سجلاته الجراحية مدعيًا أنه أعطى كميات من الفنتانيل بكامل قوته وغير مغشوش لمرضاه للسيطرة على آلامهم. كما قام بتحصيل فواتير التأمين العام والخاص لهذه العمليات الجراحية باستخدام نفس السجلات المزورة".

وخلال المحاكمة، تقدم العديد من ضحايا جينسن البالغ عددهم 100 ضحية تقريبًا، بما في ذلك امرأة قالت بعد جراحة طفلها، إن الطفل بكى وأخبرها أنه "شعر بكل شيء"، وفقًا للمسؤولين. وقالت إحدى المريضات إنها استيقظت أثناء الجراحة وعندما لاحظ جينسن ذلك "ضربها على رأسها بأداة وأكمل الجراحة، وخلع أسنانًا متعددة وشكَّل وصقل عظاما في فكها بينما كانت واعية وتفتقر إلى مخدر الألم"، كما قال المسؤولون.