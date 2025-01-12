جينيفر غارنر من بين أنقاض موطنها: قلبي ينزف

قالت الممثلة الأميركية جينيفر غارنر، إنها تشعر بالذنب، إذ تقود مجموعة من النجوم المتطوعين في أعقاب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وذلك بعد وفاة صديقة «لم تخرج في الوقت المناسب».

وكانت جينيفر من بين المتطوعين الذين يقدمون المساعدات الغذائية لمن تم إجلاؤهم وكذلك للمستجيبين الأوائل، والذين يعملون إلى جانب مؤسس منظمة «ورلد سنترال كيتشن»، خوسيه أندريس، في أحد المواقع الخيرية التي أقيمت حول كاليفورنيا.

وقالت جينيفر وهي تقف وسط أنقاض موطنها لمدة 25 عاماً، لقناة «إم إس إن بي سي» الأميركية: «لقد فقدت صديقة.. الأمر مؤثر حقاً، لذلك لا أشعر أنني يجب أن أتحدث عنها».

وتابعت: «لقد فقدت بالفعل صديقة لم تخرج في الوقت المناسب.. قلبي ينزف على أصدقائي، هناك 5000 منزل تعرضت للتدمير، أستطيع أن أكتب قائمة تضم 100 صديق فقدوا منازلهم». وأكملت: «أشعر بالذنب وأنا أسير في منزلي، ماذا يمكنني أن أفعل، كيف يمكنني المساعدة، ماذا يمكنني أن أقدّم؟».

واستطردت جينيفر: «لقد عشت في منطقة باليساديس وما حولها لمدة 25 عاماً، لذلك أعتقد أننا جميعاً نريد أن نعمل ونقدم يد المساعدة لنكون مفيدين بطريقة أو بأخرى».