صنّاع محتوى صحي وخيري يثرون فعاليات قمة المليار متابع

تستضيف قمة المليار متابع، التي تنطلق اليوم، نخبة من صنّاع المحتوى والمؤثرين في مجال الصحة والطب والعمل الخيري، يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تستضيفها النسخة الثالثة من قمة المليار متابع.

ومن أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في القطاع الصحي والعمل الخيري المشاركين في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، الدكتور ميخائيل فارشافسكي المشهور باسم «مايك»، والذي يحظى بمتابعة أكثر من 25.2 مليون متابع، والدكتور مايك هو طبيب معتمد متخصص في طب الأسرة، ويحظى بمتابعة أكثر من 25 مليون شخص، ويُكرّس قناته على يوتيوب لتفنيد المعلومات الطبية المُضللة. ومن المشاركين في القمة أيضاً، زاكري ديرينوفسكي، الذي يتابعه أكثر من 28 مليون متابع، ويشتهر بمحتواه التحفيزي والملهم. وكذلك يبرز الدكتور كريم علي، الذي يتابعه أكثر من 14 مليون متابع، وهو خبير في التغذية العلاجية.

ومن المؤثرين البارزين في هذا المجال أيضاً، الدكتور عبدالله العلوي، الذي يتابعه أكثر من 8.3 ملايين متابع، وهو يوتيوبر وطبيب يكرس جهوده لتحسين جودة الحياة.

وأيضاً يبرز في مجال العمل الإنساني أمين منير، الذي يوثّق جميع مبادراته الخيرية والإنسانية، ومن صناع محتوى التوعية الصحية أيضاً علي عمار، الذي يتابعه أكثر من 1.8 مليون متابع، وهو مؤسس قناة «فارمستان» التي تعتبر أول قناة عربية على اليوتيوب مخصصة لتوعية المشاهدين بمخاطر المواد الكيميائية.

من جهته، يتمتع الدكتور علي خمّاس، بخبرة واسعة في كل من الجراحة العامة وإجراءات إنقاص الوزن.

ومن الخبراء البارزين في مجال الرعاية الصحية، الدكتور أحمد عزت، الذي يحظى بأكثر من 10.7 ملايين متابع، وهو طبيب عربي متخصص في صحة المرأة، يُقدّم محتوى بطريقة سلسة تجمع بين الكوميديا السوداء والواقع. ويتناول التحديات التي تواجهها المرأة في مراحل حياتها المختلفة، ويُقدّم لها الحلول.

وفي السياق ذاته، تبرز المؤثرة سورثاني حجيج، التي تقدم مقاطع فيديو عن الغذاء والصحة، تجمع فيها بين فوائد الطعام الصحي، وتشارك مع أكثر من 60.5 مليون متابع.

من جهته، يركز الدكتور آدم بطاينة، الطبيب المتخصص في الطب الباطني، على مكافحة الشيخوخة ويتشارك مع أكثر من 666 ألف متابع، سبل العيش بصحة التي تؤدي إلى إطالة العمر.

ويركز زاكري ديرينوفسكي، الذي يتابعه أكثر من 28 مليون متابع، بمحتواه التحفيزي والملهم الذي يركز بشكل خاص على الصحة النفسية.