«أجمل شتاء في العالم» شريك استراتيجي لقمة المليار متابع

أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام حملة «أجمل شتاء في العالم»، في نسختها الخامسة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة، إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة.

وتهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية لدولة الإمارات، وتعزيز السياحة من خلال إبراز جمال وجهات السياحة الشتوية في الدولة والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زيادة التفاعل مع الجمهور.

وتستهدف النسخة الخامسة لحملة «أجمل شتاء في العالم» المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والسياح القادمين من بقية دول العالم، حيث تتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، فاطمة عبدالرحمن: «تستهدف حملة أجمل شتاء في العالم تسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية في الدولة. ومن شأن الشراكة مع قمة المليار متابع أن تسهم في نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية في قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالإمكانات السياحية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات».

وأشارت إلى أن «شراكتنا مع قمة المليار متابع تسهم في تحقيق أهداف حملة أجمل شتاء في العالم لتنشيط ودعم السياحة الداخلية، وتعزيز موقع دولة الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 في رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، إضافة إلى استقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية».

فاطمة عبدالرحمن:

. الشراكة تسهم في نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية في قنوات التواصل الاجتماعي للتعريف بالإمكانات السياحية التي تتمتع بها الإمارات.