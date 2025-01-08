القبض على متهم بمنح القروض بطريقة الربا في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء القبض على متهم بمنح القروض للمواطنين بطريقة الربا.

وقالت وزارة الداخلية ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع قيادة شرطة واسط ألقت القبض على متهم يمنح القروض المالية للمواطنين مستغلاً حاجتهم إلى المال مقابل فوائد كبيرة (الربا)".

وأضافت أنها "ضبطت بحوزته سجلات لمنح القروض وعدداً من الكمبيالات ووصولات الأمانة".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي.

وينتشر التعامل بالربا أو ما يسمى شعبياً الدين بـ"الفايز" في المجتمع العراقي، حتى أصبحت ظاهرة تمارس بشكل كبير في الأوساط الشعبية.

وينص قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 بالحبس وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً.

وحث مجلس القضاء الأعلى العراقي في أكتوبر الماضي محاكم التحقيق على إيلاء أهمية بظاهرة التعامل بالربا بغية تحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة.