10 آلاف زائر لمهرجان عجمان للمأكولات

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان عجمان للمأكولات، التي استمرت على مدار سبعة أيام متواصلة.

وشهد المهرجان حضوراً كبيراً تجاوز 10 آلاف زائر، وسط أجواء مميزة جمعت بين المتعة والمرح والتجارب الغنية.

وشارك في المهرجان أكثر من 30 عارضاً قدموا مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات.

كما استمتع الأطفال بمجموعة من الفعاليات الترفيهية، واللقاء مع الشخصيات الكرتونية المحبوبة، وعروض الأغاني التي أضفت أجواء من البهجة.