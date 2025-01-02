بسبب خجله الشديد منه قطع أصابعه كعذر لترك العمل مع قريب له

اعترف رجل هندي يبلغ من العمر 32 عامًا بقطع أربعة أصابع من يده اليسرى لتجنب الاضطرار إلى الاستمرار في العمل كمشغل كمبيوتر في شركة أحد أقاربه.

ووفقا لصحيفة "هندو" تذرع الرجل من ولاية جوجارات بفقدانه لأربعة أصابع في "حادث" من أجل ترك عمله، ليتبين بالتحقيق أن الرجل قام ببتر أصابعه بنفسه لتجنب الاضطرار إلى إخبار رئيسه بأنه يريد ترك وظيفته.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر مايور تارابارا في مركز شرطة في مدينته الأصلية سورات للإبلاغ عن فقدان أربعة أصابع من يده اليسرى. وادعى أنه كان يركب دراجته النارية إلى منزل صديق عندما شعر فجأة بالدوار وفقد الوعي على جانب الطريق. عندما استيقظ بعد 10 دقائق، كان قد تم قطع أربعة أصابع من يده اليسرى. واعتقدت الشرطة في البداية أن أصابع الرجل قد سُرقت من أجل طقوس السحر الأسود، لكن تحقيقاتها وجدت ثغرات كبيرة في قصة مايور. وقد سُجلت القضية الغريبة في مركز شرطة أمرولي في سورات قبل تحويلها إلى فرع مكافحة الجريمة في المدينة. وبدأ المحققون في فحص لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة التي ادعى الضحية أنه فقد وعيه فيها، فضلاً عن التحقيق مع شهود العيان، ولكن لم يتم التحقق من أي شيء تقريبًا. وبدا أن مايور أوقف دراجته بالقرب من طريق دائري قبل أن يبتعد ويعود بيده اليسرى المصابة. بالإضافة إلى ذلك، لم يره أحد مغمى عليه على جانب الطريق. وتحت ضغط الشرطة، اعترف الرجل بقطع أصابعه بنفسه.

وقال مسؤول بالشرطة لصحيفة "هندو" إن "تارابارا اعترف بأنه اشترى سكينًا حادًا من متجر بالقرب من شار راستا في سينغانبور. وبعد أربعة أيام، في ليلة الأحد، ذهب إلى طريق أمرولي الدائري وركن دراجته النارية هناك. وفي حوالي الساعة 10 مساءً، قطع أربعة أصابع بسكين وربط حبلًا بالقرب من الكوع لمنع تدفق الدم. ثم وضع السكين والأصابع في كيس وألقاه بعيدًا".

وقال مايور تارابارا للمحققين على مضض إنه لجأ إلى تشويه نفسه لأنه لم يعد يرغب في العمل في شركة الماس التي يملكها قريبه. وبما أنه لم يرغب في إخبارهم، اعتقد أن فقدانه لأربعة أصابع سيجعله غير لائق للوظيفة. ونجحت الشرطة في العثور على حقيبة تحتوي على ثلاثة من أصابع الرجل، لكنها لا تزال تحاول الحصول على مزيد من المعلومات منه لربط هذه القصة الغريبة ببعضها.