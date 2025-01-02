مراهقة تسمم ماعز صديقتها بسبب الغيرة وتواجه السجن

دفعت غيرة مراهقة أمريكية من زميلتها إلى اللجوء لقتل حيوان ماعز تمتلكه الأخيرة بالسم لتواجه احتمال سجن لمدة عامين.

وقالت وسائل إعلام أن أوبري فانلاندينغهام، 17 عامًا شاركت في عروض للماشية التنافسية مع ماعزها، قامت بتسميم ماعز منافس لحيوانها عمدًا في 23 أكتوبر، وفقًا للإفادة التي حصلت عليها سي بي إس أوستن.

وأظهرت لقطات أمنية حصلت عليها الشرطة الطالبة في منشأة حظيرة مدرسة فيستا ريدج الثانوية تستخدم مسدس طبي لإطعام ويلي مبيدًا سامًا بالقوة. ولم تستسلم الماعز البالغة من العمر 6 أشهر بسهولة وحاولت الهروب، لكنها حوصرت في النهاية وأُجبرت على شرب المبيد، وفقًا للقطات المصورة. وغادرت الطالبة، التي حددها المحققون باسم فانلاندينغهام، لكنها عادت للاطمئنان على الحيوان مرتين في غضون ساعتين قبل الاتصال بوالدة زميلتها لإخبارها بأن عنزتهم ليست على ما يرام.

وتوفي ويلي بعد أقل من يوم بين ذراعي صاحبه بعد أن أصيب بتشنجات وضيق في التنفس. وبعد القبض عليها دافعت فانلاندينغهام عما فعلته بأنها قتلت الماعز لأنها اعتقدت أن ابنة صاحب الماعز البالغة من العمر 15 عامًا غشت في المنافسة.

وأكد تشريح الماعز الذي أجراه أخصائي علم أمراض الماعز أن سبب الوفاة هو التسمم بالفوسفات العضوي من الفوسميت، وهو مبيد حشري يستخدم غالبًا لمكافحة الطفيليات الخارجية في الماشية، وفقًا لتقرير الاعتقال.

ووجد تحقيق الشرطة أن سجل البحث على هاتف فانلاندينغهام تضمن أسئلة حول جرعات مميتة من المبيض للحيوانات وطرق تسميم الحيوانات الأليفة. ثم زُعم أنها بحثت عن "كيفية مسح سجل البحث" في محاولة فاشلة لتغطية آثارها.

وكانت المشجعة قد تم تعيينها مؤخرًا رئيسة لمزارعي المستقبل في أمريكا وكانت مشاركة متحمسة في عروض الماعز مع حيوانها الأليف. وعلى الرغم من تتويجها كرئيسة لفرع مدرستها في منظمة مسابقة الماشية الوطنية، إلا أن فانلاندينجهام كانت لا تزال تغار من منافستها الأصغر سنًا، وفقًا لأم الفتاة.

وتم القبض على فانلاندينجهام في 22 نوفمبر واتهامها بالقسوة على حيوانات الماشية، وتم إطلاق سراحها في نفس اليوم بكفالة قدرها 5000 دولار. وإذا أدينت، فقد تواجه عقوبة تصل إلى عامين في السجن. وقد مُنعت من الالتحاق بالمدرسة الثانوية أثناء سير القضية. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 15 يناير.