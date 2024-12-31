ترتيب الدول في استقبال العام 2025 بتوقيت غرينتش

العام الجديد هو مناسبة يحتفل بها الناس في جميع أنحاء العالم، حيث يودعون عاما مضى ويستقبلون آخر جديدا بأمل وتفاؤل.

ولكن، مع اختلاف المناطق الزمنية حول العالم، لا يتم الاحتفال بهذه المناسبة في نفس الوقت في كل بلد.

وبينما يعتبر توقيت غرينيتش (GMT) هو المعيار العالمي لاحتساب الوقت، بمعنى أنه يتم قياس باقي المناطق الزمنية بناء على مدى انحرافها عن توقيت غرينيتش، وبذلك يختلف توقيت بدء الاحتفالات حسب موقع كل دولة.

وفي هذا التقرير الذي نشرته "ذا صن"، نتعرف على أول الدول التي تحتفل بالعام الجديد وأيضا آخرها، بالإضافة إلى تفاصيل حول توقيت دخول العام الجديد في مختلف بقاع العالم.

أي دولة تحتفل بالعام الجديد أولا؟

ينظر الكثيرون إلى أستراليا غالبا باعتبارها أول دولة تشهد بداية العام الجديد، ولكن هناك عدة دول أخرى تسبقها.

وتعد جزيرة كيريتيماتي، المعروفة أيضا باسم جزيرة عيد الميلاد، و10 جزر أخرى معظمها غير مأهولة في المحيط الهادئ المركزي، هي أول من يستقبل عام 2025.

وتحتفل كل من تونغا ونيوزيلندا وساموا بالعام الجديد قبل أستراليا الشرقية ثم أستراليا الوسطى.

آخر الدول المحتفلة برأس السنة

بشكل عام، تكون الدول الأبعد غربا في الخريطة عن خط غرينتش هي آخر من يحتفل بالعام الجديد.

وستكون جزيرتا بيكر وهولاند، وهما جزيرتان غير مأهولتين جنوب غرب هاواي، هما آخر من يشهد بداية العام 2025.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من أواخر الدول التي تحتفل بوصول العام الجديد، حيث يتعين على مدينتي نيويورك وواشنطن العاصمة الانتظار حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش للاحتفال ببداية عام 2025.

في أي وقت يصل العام الجديد في جميع أنحاء العالم؟

تختلف تقاليد الاحتفال بالعام الجديد من دولة إلى دولة.

وبغض النظر عن الوقت الذي يصل فيه عام 2025، ستستقبل الدول في جميع أنحاء العالم العام الجديد مع تقاليد واحتفالات متنوعة.

واعتمادا على المقياس الزمني لتوقيت غرينيتش، هذا هو الوقت الذي ستستقبل فيه الأماكن المختلفة في العالم عام 2025:

31 ديسمبر:

10:00 صباحا - جزيرة كيريتيماتي (جزيرة عيد الميلاد)

10:15 صباحا - جزر شاتام/نيوزيلندا

11:00 صباحا - البر الرئيسي لنيوزيلندا

12:00 ظهرا - فيجي

1:00 مساء - معظم أستراليا

2:00 مساء - كوينزلاند، أستراليا

2:30 مساء - الإقليم الشمالي، أستراليا

3:00 مساء - اليابان، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية

4:00 مساء - الصين، الفلبين، سنغافورة

5:00 مساء - إندونيسيا، تايلاند

5:30 مساء - ميانمار وجزر كوكس

6:00 مساء - بنغلاديش

6:15 مساء - نيبال

6:30 مساء - معظم الهند

7:00 مساء - باكستان

7:30 مساء - أفغانستان

8:00 مساء - الإمارات، أذربيجان

9:00 مساء - روسيا، أوكرانيا، السعودية، العراق، تركيا، اليمن

ويشار إلى أن أراضي روسيا تنقسم إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أن روسيا تحتفل فعليا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة.

10:00 مساء - اليونان

11:00 مساء - ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا، الجزائر، المغرب، تونس،

منتصف الليل - المملكة المتحدة، آيسلندا، البرتغال

1 يناير:

2:00 صباحا - غرينلاند

3:00 صباحا - البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي

4:00 صباحا - أجزاء من كندا، فنزويلا، بورتو ريكو

5:00 صباحا - معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة (بما في ذلك نيويورك وواشنطن العاصمة)

6:00 صباحا - المكسيك

8:00 صباحا - الساحل الغربي للولايات المتحدة

10:00 صباحا - هونولولو

12:00 ظهرا - جزيرتا بيكر وهولاند