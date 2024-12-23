«دبي ميراكل غاردن».. لوحة مرسومة بـ 150 مليون وردة

رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مفهوم السياحة الخضراء على مستوى المنطقة والعالم، عن طريق المزج الإبداعي بين متطلبات الوجهات السياحية المستدامة واللمسات الجمالية الفنية الساحرة التي جسّدتها العديد من الحدائق النوعية الفريدة، ولعل من أبرزها حديقة «دبي ميراكل غاردن» أو «حديقة الزهور المعجزة» في دبي، التي تُعدّ إحدى أبرز الوجهات السياحية الساحرة في الإمارة، بما تضمه من ملايين الأزهار المنسقة بأنامل فنانين مبدعين جعلت منها لوحة فنية بديعة.

فعلى مساحة تصل إلى 72 ألف متر مربع، في قلب «دبي لاند»، وبتصميمات إبداعية شكّلتها أكثر من 150 مليون زهرة، تتألق «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، لتقدم للعائلات والمقيمين والسياح وجهة ترفيهية رائدة، تنقل زائريها نحو عوالم من الخيال بتصميماتها الساحرة التي تجمع بين جمال الطبيعة وروعة الإبداعات الفنية.

ملايين الزوّار

ومنذ افتتاحها في عام 2013 استطاعت «دبي ميراكل غاردن» عبر مواسمها المتتالية استقطاب ملايين الزوّار، كما أسهمت في تقديم تجربة سياحية لا تنسى بين ملايين الزهور، مرسخة حضورها كأبرز الوجهات السياحية الخضراء في دبي، فضلاً عن مبادراتها المستدامة التي تحافظ على البيئة، والمتمثلة في أنظمة الري المتقدمة، والإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية إلى جانب برنامج إعادة التدوير لإعادة استخدام النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد يستخدم لتغذية الزهور، في حين يتناغم ما تقدمه الحديقة مع ما توفره دبي من خيارات واسعة للترفيه العائلي وما تتمتع به من بنية تحتية سياحية وخدمية تُعدّ من الأفضل عالمياً.

وتحرص النسخة الخامسة لحملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار «السياحة الخضراء» على إبراز مكامن الجمال في المقاصد السياحية المستدامة التي تنتشر في دولة الإمارات، وتسليط الضوء عليها، بوصفها متنفساً يعزز مقاصد السياحة في الإمارات.

وانطلقت الحملة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تحفيز الزيارات السياحية في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

أشهر المعالم بالورود

وتتميّز «دبي ميراكل غاردن» بعرضها النباتات والزهور النابضة بالحياة ضمن أكثر من 120 صنفاً مختلفاً بعضها لا يزرع في منطقة الخليج العربي، بحيث تحاكي مجسماتها المصنوعة من الزهور والنباتات عدداً من أشهر المعالم والقلاع الشاهقة والشخصيات الكرتونية الشهيرة، التي صُممت جميعها بدقة لتُحوّل الحديقة إلى لوحة فنية من الألوان والعطور والإبداع، تقدم للزائرين رحلة استكشافية ساحرة وتجربة مملوءة بالجمال والإلهام، مؤكدة موقعها بين أهم مناطق الجذب السياحي والترفيهي في دبي، ما أهلها، من خلال هذه العروض، لدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية مرات عدة، كان أبرزها في عام 2016 مع تدشين أكبر مجسم من الزهور لطائرة «طيران الإمارات» العملاقة من طراز A380، حيث استخدم في تصميمه أكثر من 500 ألف زهرة نضرة ونباتات حية.

تشكيلات جذابة

ومنذ انطلاقها في عام 2013 تحرص «دبي ميراكل غاردن»، على إبهار الزوّار بعروض فنية وتشكيلات باستخدام الزهور تبرهن على ريادتها السياحية وتميّزها على مستوى الوجهات الترفيهية في دبي، إذ قدمت الحديقة على مدار مواسمها المختلفة مجموعة من التحف الفنية المصممة بالزهور الزاهية، ومنها «ممر القلوب»، و«قرية السنافر»، و«قلعة الزهور»، و«حديقة البحيرة»، و«الدبدوب الكبير» و«السيدة العائمة» و«الساعة الزهرية».

كما تميّزت «أنفاق الزهور» بتوفيرها مساحة هادئة للجلوس برفقة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بوجبة شهية في أجواء استثنائية، إضافة إلى المجسمات ثلاثية الأبعاد، وطواحين الماء المثبتة في البحيرات، ومجسمين كبيرين، كل منهما عبارة عن يدين ضخمتين تمسكان بقلب، رمزاً لمشاعر الحب والود والوئام التي دائماً ما ترتبط بالورود والأزهار، مع وجود الأراجيح المميّزة المستوحاة من الطراز الكاريبي والآسيوي، حيث يمكن للضيوف أخذ قسط من الراحة والاسترخاء والاستمتاع بالجمال الأخاذ من حولهم.

في حين اختارت إدارة الحديقة خلال الموسم الحالي للحديقة، الذي انطلق في مطلع أكتوبر الماضي، أن يكون موضوع الموسم تحت عنوان «عالم من الخيال»، داعية الزوّار إلى استكشاف مناظر خيالية للزهور الطبيعية تنقلهم إلى عالم من الدهشة والفرح، وروائع من التشكيلات الكبيرة للزهور والنباتات الجديدة ترافقهم عبر مسيرتهم في المسارات الملونة التي تمزج بين الفن والطبيعة والتكنولوجيا.

كما يقدم الموسم الجديد الكثير من معالم الجذب الجديدة، ومنها ملعب غولف مصغر معزز بالزهور، مع تحديثات جديدة مثيرة لأكبر مجسم زهور في العالم على شكل طائرة «إيرباص A380»، إلى جانب تجديد لقلعة الزهور التي تتزين بملايين الأزهار الزاهية. وجرى أيضاً تحديث عرض الأضواء التفاعلي ليتيح للزوّار الاستمتاع بعرض مذهل يجمع بين الزهور والأضواء والموسيقى فيما تمت إعادة تصميم ساعة الزهور بأنواع جديدة من الزهور مع عودة قرية السنافر التي تُعدّ الوجهة المثالية للزوّار الصغار.

مرافق راقية

لا تكتفي «دبي ميراكل غاردن» بإبهارها الفني الجمالي فحسب، بل عززت ذلك بجملة من المرافق الخدمية التي تلبي أذواق الزوّار، مع الاستمتاع بتجربة تسوق جديدة، إذ توفر خيارات طعام موسعة تتضمن تشكيلة من المأكولات المحلية والدولية، والأنشطة الملائمة للأطفال، كما تم تطوير جميع المرافق داخل الحديقة لضمان راحة الزوّار، فضلاً عن تطوير بوابات آلية لتسهيل عملية الدخول، وتقليل أوقات الانتظار.

كما توفر في أرجائها مساحات منوعة للترفيه والاسترخاء والتمتع بالأجواء الطبيعية الساحرة، مع تقديم مجموعة واسعة من الفعاليات في الهواء الطلق، إضافة إلى مجموعة من الأكشاك والمتاجر والمقاهي التي تقدم أطيب المأكولات والمشروبات، فضلاً عن المسرح المميّز الذي يحتضن الفعاليات الموسيقية والاستعراضية والفنية، لاسيما خلال الأجواء الشتوية الساحرة في دولة الإمارات في هذه الفترة من العام، مع الحرص على تطوير الإضاءة في مختلف جنبات الحديقة لضمان راحة الراغبين في زيارتها ليلاً، إذ تفتح أبوابها يومياً من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 11 مساء في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، ما يتيح التنزه في أرجائها الغنية والاستمتاع بتشكيلات الزهور البديعة من كل الألوان والأشكال التي تبعث في النفس الشعور بالراحة والطمأنينة، مع توفير العديد من منافذ البيع لخدمة زوّار الحديقة وضمان راحتهم، وموقف سيارات ضخم يتسع لما يصل إلى 2000 مركبة، فضلاً عن الحمامات وقاعات الصلاة ودورات المياه المنتشرة في جميع أنحاء الحديقة.

. تحديث عرض الأضواء ليتيح الاستمتاع بالزهور والأضواء والموسيقى.

. الموسم الجديد يقدّم الكثير من معالم الجذب، ومنها ملعب غولف معزز بالورود.

. الحديقة على مدار مواسمها قدّمت مجموعة من التحف الفنية المصممة بالزهور.

. 72 ألف متر مربع مساحة الوجهة.

. 120 صنفاً من الزهور في الحديقة.