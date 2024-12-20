دراسة تكشف عن تراجع كبير في مهارات القراءة في الولايات المتحدة

وجد أحدث مسح أجراه المركز الوطني لإحصاءات التعليم حول مهارات البالغين أن نسبة البالغين في الولايات المتحدة الذين يحتلون أدنى مستويات معرفة القراءة والكتابة قد شهدت زيادة "كبيرة".

وكشفت الأبحاث الحديثة أن نسبة البالغين الذين يؤدون أدنى مستوى من الكفاءة في معرفة القراءة والكتابة ارتفعت من 19٪ إلى 28٪ بين عامي 2017 و 2023. ووفقًا لمفوضة المركز الوطني لإحصاءات التعليم بيجي كار، فإن هذا التغيير يعتبر "كبيرًا"، حيث قالت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "إنه أكبر مما نراه عادةً في تقييم دولي، وخاصة معرفة القراءة والكتابة، وهو بناء مستقر إلى حد ما".

ويذكر المركز الوطني لدراسات التعليم: "يتم جمع البيانات من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عامًا في الولايات المتحدة والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عامًا في البلدان الأخرى" وقد "تم تصميمه لتقييم ومقارنة مهارات البالغين في البلدان المشاركة على نطاق واسع من القدرات، من قراءة المقاطع البسيطة إلى مهارات حل المشكلات المعقدة، وجمع المعلومات حول استخدام الفرد للمهارات وخلفيته."

وبالإضافة إلى زيادة عدد البالغين الذين يفتقرون إلى معرفة القراءة والكتابة، كانت هناك أيضًا نسبة متزايدة من البالغين الذين يفتقرون إلى مهارات الحساب وحل المشكلات التكيفية.

واعتبرت كار، أن الدرجات المنخفضة لا تعادل بالضرورة الأمية، ومع ذلك، يمكن أن تشير إلى نقص مهارات القراءة والكتابة في السكان البالغين.

ونقلت "فايس كوم" عن كار قولها أنه من الصعب تحديد السبب الذي أدى إلى هذا التراجع.