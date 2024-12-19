مهرجان دبي للتسوق.. فـرصــة للاســتمـتاع بنكهات 30 عاماً

يتيح مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للجميع فرصة الاستمتاع بتجارب تناول أطباق تشمل مأكولات محلية وإقليمية وعالمية أعدت خصيصاً للاحتفال بمرور 30 عاماً على انطلاق المهرجان من المطاعم الحائزة «نجوم ميشلان» إلى وجهات تناول الطعام المحلية المفضلة لدى كثيرين.

وسيستمتع محبو الطعام بتشكيلة من المأكولات الشهية بأفضل الأسعار حتى 12 يناير المقبل، في إطار عدد من فعاليات المهرجان، بما في ذلك ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، و«حتا × مهرجان دبي للتسوق»، و«كانتين إكس»، و«ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في المرموم، و«أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، إذ تجمع كل تجربة بين المعالم السياحية الفريدة في دبي، والضيافة الاستثنائية، والأنشطة الثقافية، والإطلالات الطبيعية الخلابة.

ويمكن لزوار فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول المقدمة من «طلبات»، الاستمتاع بمجموعة من التجارب العائلية المميزة، وحفلات الموسيقى العربية المجانية يوم السبت من كل أسبوع، وعروض برنامج «إكس فاكتور» المباشرة يوم الأحد من كل أسبوع، وعرض «تخيل» الذي ينظم مرتين في اليوم، وعروض الألعاب النارية اليومية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من تجارب تناول الطعام التي تلبي أذواق جميع الزوار حتى 12 يناير المقبل.

وعادت فعالية سيف دبي الخارجية مع باقة من المأكولات العالمية المعدّة بإتقان والمشروبات التي يقدمها أفضل الخبراء.

وسيحظى زوار مركز حتا وادي هب بتجربة احتفالية مميزة حتى الخامس من يناير المقبل، تجمع بين عروض المأكولات والمشروبات والأجواء الخلابة.

ويمكن الاستمتاع بجميع هذه الأنشطة الخارجية في أجواء حتا، إلى جانب التجارب المميزة التي تُقام في حتا وادي هب في إطار فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق»، بما في ذلك الموسيقى الحية، والترفيه، والعروض الضوئية، وعروض الألعاب النارية يومي الجمعة والسبت.

وتعود فعالية «كانتين X» الشهيرة في دورتها الثانية لتحتفي بالمأكولات الشهية والثقافة الغنية إلى حديقة مشرف بمنطقة الخوانيج حتى 31 الجاري تحت شعار «رحلة المغامرة»، حيث تستقبل هذه الفعالية عشاق المأكولات مع تجارب حصرية لتناول الطعام، وورش عمل تفاعلية، وفرص للاستمتاع بأسعد اللحظات.

ويمكن للزوار ابتداءً من الغد الابتعاد عن صخب المدينة، والاستمتاع بالهدوء في فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في منطقة المرموم حتى 12 يناير المقبل، وتقع الفعالية في قلب الصحراء، وتجمع بين جمال الطبيعة والإبداعات الفنية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة مأكولات مصممة خصيصاً لهذه الفعالية من قبل الشيف الشيخة حصة آل خليفة، تضم أطباقاً حصرية، ومشاهدة التركيبات الضوئية التي تعد جزءاً من فعالية «أضواء دبي»، والاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية.

وتُنظم الدورة الأولى من فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق من الأول حتى 12 يناير المقبل، لتحتفي بمجال السيارات في مختلف أنحاء المدينة، إذ يحظى عشاق المركبات بفرصة مثالية للقاء أشخاص يشاركونهم الشغف نفسه في عدد من أفضل وجهات المأكولات والمشروبات على مستوى المدينة.

وتنطلق الفعاليات «في آر سي سيتيز» في حتا وادي هب، يليها تجمع لعشاق الدراجات النارية في «بايكرز كافيه» يوم الرابع من يناير، وفي «كارز آند كوكيز» يوم الخامس من يناير، و«بلوك 92» يوم 10 يناير.

خريطة رقمية

يمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال مهرجان دبي للتسوق، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

. 12 يناير المقبل موعد اختتام الفعاليات.

. مطاعم حائزة «نجوم ميشلان» ووجهات محلية أعدت أطباقاً خاصة للمهرجان.