جوائز ضخمة وفرص يومية للفوز في مهرجان دبي للتسوق

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30 فرصاً لا حصر لها للفوز بجوائز ضخمة، حيث نجح المهرجان على مدى ثلاثة عقود في تقديم جوائز مذهلة وصنع ذكريات لا تُنسى تحقق أحلام الفائزين. وسيشهد المهرجان في دورته الأكثر روعة وتميزاً، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تتويج سبعة أشخاص من سعداء الحظ بلقب مليونير، وتقديم جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم من خلال سحوبات كبرى وعروض تجزئة تُقام في مختلف أنحاء المدينة.

وفي ما يلي مجموعة من أبرز السحوبات التي تُقام خلال الدورة الـ30 للمهرجان:

مليون درهم

تقدم حملة مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 12 يناير 2025، فرصة للفوز بجائزة مذهلة قدرها مليون درهم عند إنفاق 500 درهم فقط باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات فيزا للخصم المباشر من بنك دبي الإسلامي وذلك داخل المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق. ويتميز هذا السحب بعدم وجود حد أعلى لعدد المشاركات، ما يتيح المزيد من الفرص لجميع المتسوقين.

سحوبات كبرى

وتشكل سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، التي تستمر حتى 12 يناير 2025، فرصة استثنائية للفوز بجوائز استثنائية، حيث يتم تتويج فائز واحد يومياً طوال فترة المهرجان. وتشمل الجوائز المذهلة التي سيتم الفوز بها سيارات نيسان جديدة مثل إكس-تريل، وإكس تيرا، وكيكس، وألتيما، وسفاري، إلى جانب 100 ألف درهم نقداً، كما سيحظى المشاركون في السحوبات أيضاً بفرصة ثانية للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة نيسان باترول جديدة كلياً أسبوعياً. ويمكن المشاركة في السحوبات من خلال شراء بطاقة سحب مقابل 100 درهم فقط من محطات وقود «إينوك» أو متاجر «زووم» أو القرية العالمية أو أكشاك بيع مختارة في مختلف أنحاء دبي.

«تيكت»

ويقدم برنامج المكافآت الفريد من نوعه «تيكت» 30 جائزة بقيمة إجمالية 300000 درهم حتى 12 يناير 2025، حيث يحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق، وللحصول على فرصة الفوز، يحتاج المتسوقون ببساطة إلى تفعيل بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان من فيزا أو ماستر كارد بتطبيق «تيكت» والتسوق عبر المتاجر والوجهات المشاركة للدخول في السحب. وتشمل الوجهات المشاركة سيتي ووك، ودبي هيلز مول، وجميرا بيتش ريزيدنس، فيما تشمل قائمة العلامات التجارية المشاركة ديكاتلون، وفيرجن ميغاستور، ومطاعم جميرا، ودور عرض روكسي سينما.

مليون نقطة «بلو»

وتمنح مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم الجائزة الأكبر لهذا العام بقيمة تبلغ مليون درهم نقداً لفائز واحد خلال مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في مول الإمارات أو سيتي سنتر مردف أو سيتي سنتر ديرة القيام بالمسح الضوئي لإيصالات الشراء الخاصة بهم على تطبيق شير للدخول في السحب، وذلك حتى 12 يناير 2025.

ويقدم سحب مليونير مدهش وبلو، الذي يستمر حتى 12 يناير 2025، للمتسوقين فرصة الفوز بمليون نقطة بلو، أي ما يعادل 10 آلاف درهم كل يوم من أيام مهرجان دبي للتسوق، وذلك عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول.

مليون ميل

ويمنح سحب مليونير سكاي واردز إيفري داي من «طيران الإمارات» للمتسوقين فرصة الفوز بمليون ميل حتى 16 يناير 2025، وسيدخل المشاركون إلى السحب بشكل تلقائي عند إجراء عملية شراء من أحد شركاء سكاي واردز، إلى جانب الحصول على فرصة إضافية للدخول في السحب مع كل 100 درهم يتم إنفاقها، وسيحصل 10 فائزين على 30 ألف ميل لكل منهم، فيما يفوز شخص واحد سعيد الحظ بمليون ميل في السحب الذي يُقام كل أسبوعين، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين الجدد كسب أربعة أضعاف الأميال في أول معاملة باستخدام بطاقة فيزا حتى 31 مارس 2025.

«فائز» و«تهاني»

وتقدم إينوك جوائز مذهلة حتى 12 يناير 2025 خلال الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق، حيث يحصل المتسوقون الذين يشترون باقة «فائز» مقابل 10 دراهم فقط على فرصة الفوز بمبلغ 10000 درهم يومياً، أو بطاقات «تهاني» بقيمة 1500 درهم، أو حتى سيارة نيسان، ويمكن للأشخاص الذين ينفقون 25 درهماً في «زووم»، أو 50 درهماً في «أوتو برو»، أو يقومون بشراء خدمة كبار الشخصيات في «تسجيل»، الدخول في سحب للفوز بمبلغ 100000 درهم يومياً، أو بطاقات «تهاني» بقيمة 1500 درهم، أو سيارة نيسان. وتشمل الجوائز الإضافية 50 ألف درهم نقداً مقدمة من «دريم دبي»، ويضاعف شراء باقة «فائز» فرص الفوز ثلاث مرات.

تجربة تسوق ممتعة

وسيحظى زوار متاجر «إ ماكس»، أكبر شركة لتجارة الأجهزة الإلكترونية في دولة الإمارات، بتجربة تسوق ممتعة خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام وحتى 12 يناير 2025. وسيحظى 30 عميلاً من سعداء الحظ ممن ينفقون 2500 درهم أو أكثر بفرصة الفوز باسترداد قيمة مشترياتهم بالكامل في صورة بطاقات هدايا بقيمة 2500 درهم قابلة للاسترداد حتى 30 أبريل 2025 في متاجر إ ماكس على مستوى المدينة. كما سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 4000 درهم على فرصة الفوز بقسائم سفر بقيمة 1600 درهم من AkbarTravels.com، فيما سيستمتع حاملو بطاقات بنك أبوظبي التجاري باسترداد نقدي بقيمة 200 درهم، ويمكن للمتسوقين كذلك الاستمتاع بعروض لا تصدق على الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفاز، وغيرها، مع توفير ما يصل إلى 3000 درهم في أفضل مناطق الجذب مثل سكاي دايف دبي، ودبي أكواريوم.

وتتيح حملة «فاتورة الحظ»، التي تستمر حتى 25 ديسمبر 2025، للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في 10 متاجر مشاركة، فرصة ربح 30 جائزة يومياً، أي 300 فائز على مدى 10 أيام.

تسوق واربح

وسيحظى 30 شخصاً من سعداء الحظ خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام بفرصة الفوز بجوائز كبرى مع حملة تسوق واربح من مجموعة مراكز التسوق في دبي التي تستمر حتى 11 يناير 2025. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة في سحوبات، حيث يختار كل سحب ستة فائزين أسبوعياً. وسيحظى الفائزون بجوائز استثنائية تبدأ من 10 آلاف درهم وحتى 33 ألف درهم، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز النقدية التي يمكن الفوز بها إلى مليون درهم.

عرض ترويجي

وتبهر مجموعة دبي للمجوهرات المتسوقين بعرض ترويجي استثنائي في أكثر من 250 متجراً للمجوهرات في دبي حتى 12 يناير 2025، ما يضمن للمتسوقين الحصول على امتيازات حصرية مثل قسائم الهدايا الخاصة بالمجوهرات أو العملات الذهبية للمشتريات، مثل شراء مجوهرات ألماسية بقيمة 5000 درهم. وتشمل العروض الخاصة عرض اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً على مجوهرات اللؤلؤ والألماس المختارة، وعدم خصم أي مبالغ عند استبدال الذهب القديم، وستكافئ السحوبات المتسوقين الذين يشترون مجوهرات بقيمة 1500 درهم بقسيمة سحب للفوز بجوائز ذهبية تصل قيمتها إلى 1.5 مليون درهم، وستكرّم السحوبات الأسبوعية أربعة فائزين من خلال تقديم ربع كيلوغرام من الذهب كل أسبوع، بإجمالي 20 فائزاً يحصل كل منهم على ربع كيلوغرام من الذهب. وتُقام السحوبات أيام 13 و20 و27 ديسمبر 2024، والثالث و12 يناير 2025.

رعاة

يُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسين بنك دبي الإسلامي وVISA، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

. المهرجان سيشهد تتويج 7 أشخاص بلقب «مليونير»، وتوزيع جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم.

. الدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان تقدم العديد من الجوائز الاستثنائية لسكان دبي وزوارها.