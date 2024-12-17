منافسات «إكس فاكتور» اكتشافات جديدة ومفاجآت فنية فريدة

اكتشافات جديدة ومفاجآت فنية فريدة ضمتها ثانية حلقات المرحلة النهائية لبرنامج المواهب العربية «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، الذي يعود ليزيد هذا الموسم من ليالي «دبي فستيفال سيتي مول» ألقاً وحضوراً عريضاً، ويتشارك ألق الموسيقى والنغم مع مهرجان دبي للتسوّق، وذلك بالتزامن مع احتفال هذا المهرجان العريق، بعامه الـ30 الذي تزين بتجارب استثنائية تجمع بين أروع الحفلات الموسيقية وأجمل الفعاليات المختارة.

مفاجآت

شهدت الحلقة السابعة من البرنامج التلفزيوني الذي بثت حلقاته على الهواء مباشرة، مشاركة جماهيرية غير متوقعة للمغنية المصرية الشابة، حنين الشاطر، الفائزة بلقب الموسم الأول من«إكس فاكتور»، التي بادرت باعتلاء مسرح البرنامج لتهدي الجمهور، أغنية «اسمعوني» للراحلة وردة الجزائرية.

وانتهت المنافسات باستبعاد مشترك واحد، ووقوف مشتركين اثنين من المتأهلين الثمانية، بناء على تصويت الجمهور وقرار محكمي البرنامج، ضمن دائرة الخطر، وسبق ذلك قيام المشتركين بتقديم «ميدلي» غنائي جماعي، أشعل حماسة جمهور«دبي للتسوّق» على إيقاع أغنية «رهيب» لعبدالمجيد عبدالله.

«صراع الوحوش»

وسط حماسة جماهيرية موسعة، ضجت بها ساحة المركز التجاري الرئيسة، وإشادة لجنة التحكيم، افتتح المشترك السوري، عبدالرحيم الحلبي، التابع لفريق رحمة رياض، منافسات ثانية حلقات المرحلة النهائية للبرنامج بأغنية «زيديني عشقاً» لكاظم الساهر، فيما استحقت المشتركة المصرية حبيبة نسيم بجدارة ثناء جميع أعضاء اللجنة عن أدائها الواثق لأغنية «فوق» لأصالة، داعين إياها إلى تخفيف العُرب الصوتية، فيما اختار المشترك الكويتي، ناصر المشاري، أداء أغنية «والله أحتاجك أنا» للفنانة أحلام، مثيراً اهتمام لجنة التحكيم وثناءها.

من جهته، سجل المشترك السعودي مجيد خالد، المتدرب على يد الفنان الإماراتي فايز السعيد، مداخلة فنية لافتة عبر أداء أغنية «ما بين بعينك» لعبدالمجيد عبدالله، استحق عنها معانقة مدربه وإشادته الخاصة. أما المشترك الأردني هاشم الرقاد، فسجل بدوره على مسرح البرنامج، حالة لافتة من التفاعل الجماهيري الاستثنائي عن أدائه المتميّز لأغنية «ضلي اضحكي» لملحم زين، مشعلاً فتيل المنافسات التي بادر السوبر ستار راغب علامة بوصفها بـ«صراع الوحوش» على حد تعبيره.

لحظات حاسمة

في الجهة المقابلة، ووسط أجواء بدت احتفالية بما سجلته من تناغم موسع مع المشتركين، نجحت «بنات الهاشم» من فريق راغب علامة، في تقديم أغنية «بالسلامة» لسميرة سعيد، في الوقت الذي اختار المشترك برهم من العراق، أداء أغنية «بعاد» لمحمد عبده، ليحصد باقتدار شكر وتقدير فايز السعيد عن حضوره الفني البارز وصوته المتكامل، واصفاً إياه بـ«الجوكر» الذي يجيد أداء جميع الألوان الغنائية، على عكس تجربة المشتركة المصرية روان الثلاثي، التي لم يسعفها الحظ في تجربة أداء أغنية النجمة شيرين «كلها غيرانة».

ومع انتهاء أداء المشتركين في الحلقة السابعة، وانتهاء تصويت الجمهور، دقت ساعة الحسم لتعلن عن وقوف كل من المشتركة حبيبة نسيم من فريق رحمة رياض، و«بنات الهاشم» من فريق راغب علامة، في دائرة الخطر، الأمر الذي سرعان ما حسمته قرارات فايز السعيد، التي انحازت كعادته، نحو مقومات الموهبة وحجم الإمكانات الصوتية، ليتم استبعاد «بنات الهاشم» من منافسات الحلقات المقبلة، واستكمال المشوار مع «حبيبة».

محطات إنسانية

عكست التقارير الخاصة، التي قدمتها الحلقة السابقة من برنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، الوجه الإنساني للمشتركين الثمانية، وعلاقتهم الوطيدة بأصدقائهم وأهلهم وأقاربهم على حد سواء، وذلك بعد أن غالب جميع المشتركين دموعهم عند متابعة الرسائل التحفيزية التي أُرسلت إليهم من قبل ذويهم، في الوقت الذي أفردت هذه التقارير مساحات أوسع للغوص في التفاصيل الإنسانية والاجتماعية لكل مشترك، ورغبته الصادقة في تحقيق أحلامه الفنية مستقبلاً.

«مدينة السحر»

في معرض حديثه عن منافسات الحلقة السابعة، حرص راغب علامة على توجيه مجموعة من النصائح المهمة للمشتركين، مشيراً إلى تصاعد وتيرة المنافسات واحتدامها، وارتفاع سقف الاختيارات، مثنياً من جهة أخرى على جهود فريق البرنامج وصولاً إلى هذه الحلقات النهائية من العروض المباشرة التي ستستمر من مسرح «دبي فيسيتفال مول سيتي» حتى 11 من يناير المقبل.

في المقابل، أعربت رحمة رياض عن خشيتها على المشتركين في هذه المرحلة، مؤكدة مرة أخرى أن الأصوات المشاركة في الموسم الثاني التي تم اختيارها بعناية فائقة، ستظل أكثر ما يميّز برنامج «إكس فاكتور»، أما فايز السعيد فتوجه من جهته بالتحية إلى الجمهور من دبي التي وصفها بمدينة السحر والجمال، متوقعاً أن يقدم الجميع أفضل ما لديهم خلال مراحل البرنامج القادمة، على حد تعبيره.

. مشاركة جماهيرية غير متوقعة للمغنية المصرية الشابة حنين الشاطر الفائزة بلقب الموسم الأول.

لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط