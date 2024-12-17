ألمانيا: الحموات هن الأفضل في انتقاء هدايا عيد الميلاد

أظهر استطلاع للرأي أن الأحماء والحموات هم الأفضل عند انتقاء هدايا عيد الميلاد في ألمانيا، وذلك على عكس ما توحي به سمعتهم.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف»، فإن من بين الأشخاص الذين لم يكونوا راضين عن هديتهم العام الماضي، قال 9% فقط إن والدَي الزوج/ الزوجة كانا سيئين في انتقاء الهدايا لهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأجداد أيضاً تحلّوا بمهارة جيدة نسبياً في ما يتعلق بانتقاء الهدايا، حيث لم يشكُ من هداياهم سوى 9% من الذين شملهم الاستطلاع، في المقابل شكا 16% من الألمان الهدايا التي قدمها لهم والداهم وشركاء حياتهم، وكان أسوأ مقدمي هدايا على الإطلاق هم الصديقات والأصدقاء، حيث قال 18% من الألمان إن أصدقاءهم قدموا لهم هدايا غير مناسبة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 10% فقط، من أولئك الذين لم يكونوا راضين عن هديتهم، رأوا أن القيمة المالية للهدية كانت مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.