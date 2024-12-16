جائزة «المواهب الشابة الإماراتية في الإعلام» لمدير تلفزيون دبي

تواصل مؤسسة دبي للإعلام إثراء سجلها بإنجازات جديدة، تمثلت في حصول مدير تلفزيون دبي،

الإعلامي أحمد عبدالله، على جائزة «المواهب الشابة الإماراتية في الإعلام»، وذلك خلال حفل توزيع النسخة التاسعة من «جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية» التي استضافتها دبي، بحضور نخبة من رواد الإعلام وصناع المحتوى الرقمي.

وتهدف الجوائز إلى تعزيز وتكريم الابتكار الرقمي والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الاحتفاء بالشخصيات والعلامات التجارية التي تسهم في تشكيل مستقبل العالم في التواصل، وهو ما يتناغم مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج وصناعة المحتوى.

وجاء تكريم أحمد عبدالله بالجائزة تقديراً لإسهاماته المتميزة في تطوير الإعلام الإماراتي، وجهوده المستمرة في تقديم محتوى إعلامي مبتكر يعكس قيم المجتمع المحلي وثقافته. وتمكّن عبدالله من الفوز بعد عملية تقييم شاملة قامت بها لجان تحكيم الجوائز التي اختارت مجموعة من الشخصيات والمواهب الشابة، التي أثبتت قدرتها على القيادة والإبداع في قطاع الإعلام، حيث لعب عبدالله دوراً محورياً في تطوير مجموعة من البرامج التي تعبر عن المجتمع الإماراتي والتراث المحلي، والقيم والعادات وغيرها من البرامج النوعية، ما جعله أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في الدولة.

وفي السياق نفسه، عبّر أحمد عبدالله عن اعتزازه بالفوز بجائزة المواهب الشابة الإماراتية في الإعلام، وقال: «يشكل الفوز بإحدى جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية، إضافة نوعية لمسيرتي المهنية، وتتويجاً للجهود التي أبذلها بالتعاون مع الزملاء في مؤسسة دبي للإعلام، لتقديم محتوى مبتكر يعبر عن خصوصية المجتمع، ويتوافق مع متطلباته المختلفة، ويسهم في إثراء المشهد الإعلامي الإماراتي والعربي». ولفت إلى أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة العمل على تقديم محتوى مؤثر قادر على مواكبة التطورات الإعلامية الرقمية، ويعكس التزامات «دبي للإعلام» وجهودها الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي العربي والارتقاء به نحو مستويات جديدة، كما يبرز اهتمامها برعاية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتشجيع روح الابتكار لديهم.

وتعد جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية، التي تنظمها «سبوتون للإعلام والفعاليات»، منصة مهمة لاكتشاف وتقدير المواهب الشابة الإماراتية في الإعلام، حيث تسلط الضوء على القيادات التي تحفز الابتكار وتعزز دور الإمارات في الساحة الإعلامية العالمية، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على معايير تشمل القيادة والإبداع والتفاعل مع الجمهور، والأثر الذي تتركه أعمالهم في تطوير الإعلام المحلي والعالمي، ما يجعل «جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية» بمثابة شهادة لروح الابتكار التي تميز المشهد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسعى عبر فئاتها المختلفة إلى تكريم الابتكار الرقمي والإعلام في المنطقة. وتلتزم الجوائز - في عمليات التحكيم - بمجموعة من المعايير الدولية التي يتم تطبيقها تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء الرقميين المعترف بهم عالمياً.