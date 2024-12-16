ديانا حداد تشعل المسرح وتشكر إدارة المهرجان

أجواء فنية حماسية وتفاعل جماهيري كبير، حققته احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الثانية من مهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ30، التي أحيتها النجمة اللبنانية ديانا حداد، وسط حضور جماهيري موسع غصت به الساحة الرئيسة للحفل، المطلة على شرفات مطاعم ومقاهي «دبي فستيفال سيتي مول»، لتوسع مساحة الفرح الذي حملته مفاجآت المهرجان منذ انطلاقه، وتكرس في الوقت نفسه، عودة جماهيرية ناجحة للنجمة اللبنانية ضمن ليالي«دبي للتسوق» الذي نجح منذ انطلاقه منذ 30 عاماً، في الحفاظ على ألقه الدائم على امتداد السنوات.

رسائل شكر

وصدحت ديانا حداد، في لقائها الواعد بجمهورها على مدار أكثر من ساعة، بمجموعة منتقاة من أشهر أغانيها التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، سبقها «فيديو» ترحيبي خاص بالفنانة، عرض على شاشات عرض عملاقة ليتناول بعضاً من محطات مسيرة النجمة اللبنانية منذ انطلاقتها في عام 1996 من خلال ألبوم «ساكن»، الذي لفت انتباه الجمهور إلى موهبتها، واقتدارها الأدائي وخامة صوتها المميزة التي تميزت في اللون الغنائي البدوي.

من جهتها، حرصت ديانا حداد التي ظهرت على مسرح «دبي فستيفال» وسط الترحيب، بإطلالة شبابية تلقائية غلبت عليها البساطة، على توجيه رسالة شكر خاصة إلى القائمين على إدارة مهرجان دبي للتسوّق، وإلى الجمهور الذي خصته بسلسلة من عبارات الشكر والثناء، معربة عن سعادتها الغامرة بلقائه في دبي، كما حرصت أكثر من مرة، على إضافة أجواء خاصة من التلقائية عبر المبادرة بمشاركة الفرقة الموسيقية العزف على الإيقاع، بقيادة المايسترو محمد عبدالعظيم، الأمر الذي تحمس له الجمهور وعدد من أعضاء الفرقة المصاحبة للفنانة.

تفاعل جماهيري

على إيقاع أغنية «ماس ولولي»، قدّمت ديانا حداد باقة مختارة من أغانيها الرائجة، بداية من أغنية «ماني ماني» التي أطلقتها في عام 2000، التي تفاعل معها الجمهور رافعين هواتفهم لتسجيل اللحظة والتقاط أجمل صورهم التذكارية خلال الحفل، قبل أن تنتقل وسط هتافات الحضور إلى تقدم أغنية «لاقيتك والدنيا ليل» التي لم تتوانَ الصفوف الأولى المتسابقة على صدارة مشهد الخشبة، في التمايل على أنغامها، مرددين مطولاً بعض مقاطعها التي حفظوها عن ظهر قلب، ومن ثم، أغنية «هوى الطايف» التي أعادت الفنانة أداءها أكثر من مرة، استجابة لطلب الجمهور الذي سرعان ما دعا النجمة اللبنانية للنزول من على خشبة المسرح لمشاركته ألق اللحظة، الأمر الذي سرعان ما نجحت النجمة في توظيفه لاستدعاء مزيد من التفاعل مع أغانيها وبث روح واضحة من الحماسة الموسعة بين أرجاء المكان.

في خضم هذه الأجواء، تابع الجمهور، أكثر من مرة، دفع ديانا حداد نحو استعادة عدد من مقاطع أغانيها الأشهر، الأمر الذي تقبلته الأخيرة بصدر رحب، مستكملة أداء باقة من العناوين الفنية البارزة الأخرى مثل أغنية «ساكن»، وأغنية «لو يسألوني عنك»، وأغنية «إلى هنا»، في الوقت الذي سجل لقاؤها مع جمهورها على المسرح أول من أمس، لحظات استثنائية جسدتها خطوة أدائها لأغنية عراقية على إيقاع «جوبي» البدوي الشهير الذي أشعل المسرح، وأغنية الفلكلور العراقي المعروفة «بين العصر والمغرب»، قبل أن تحقق رغبة الجمهور وتختتم وصلتها الغنائية بأداء أغنيتها «أمانيه» التي أطلقتها في عام 1998، وحققت من خلالها نجاحها ونجوميتها العربية الواسعة.

نجومية وألق

نجحت ديانا حداد، من خلال أدائها لعدد من أغانيها الرائجة، في إشاعة أجواء من الفرح والإيجابية بين جمهورها العائلي المتنوّع، في الوقت الذي يحسب للنجمة اللبنانية قدرتها على التواصل مع الجمهور الذي بدا سعيداً باختيارها لهذه الكوكبة المختارة من أغانيها التي شكلت خطاً بيانياً متصاعداً لنجوميتها على مدار الأعوام الماضية، وذلك، بعد تخصصها في تقديم الأغاني البدوية ذات الإيقاع الشبابي التي تعلق بها جمهورها.

38 يوماً من الفرح

على مدار 38 يوماً من الفرح، يقدّم مهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ30 بالتوازي مع انطلاق أولى فعاليات ليالي المهرجان في «دبي فستيفال سيتي»، مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية العائلية المجانية التي تناسب جميع الأعمار، والتي بدأت الأسبوع الماضي مع حفل الفنان أحمد سعد، لتبهر عروض «تخيل» الجمهور على مدار مرتين في اليوم، تليها عروض الألعاب النارية اليومية التي تضيء سماء المدينة، فيما يستضيف «فستيفال باي» كل ليلة أحد الساعة 10:30 مساء برنامج «إكس فاكتور»، بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوّق وتلفزيون دبي، حيث ستُتاح للزوار فرصة استثنائية لمتابعة المواهب الصاعدة من جميع أنحاء المنطقة أمام لجنة تحكيم تضم النجوم راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، في تجربة مسابقة مثيرة لاختيار النجم الصاعد.