مؤسسة ألمانية تحذّر من إطعام البط الخبز

هل تحرص على إطعام البط البري الخبز مع أطفالك أو أحفادك حتى لا يتضور جوعاً في الشتاء؟ من الأفضل ألّا تفعل ذلك، بحسب ما توصي مؤسسة الحياة البرية الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة، جينيفر كالفي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في هامبورغ: «هذا مفهوم غير سليم عن الحب تجاه الحيوانات البرية».

وأوضحت أن الخبز ليس طعاماً جيداً للبط، لأسباب عدة، فهو مالح للغاية، وينتفخ في المعدة، وليس له أي قيمة غذائية بالنسبة له، كما أنه يسبب آلاماً ومشكلات في المعدة للبط.

وذكرت كالفي أنه إضافة إلى ذلك، ستتدهور نوعية المياه إذا استقر الخبز في قاع البحيرات وتعفن هناك، لافتة إلى أن هذا يطلق عناصر غذائية في المياه تزيد من نمو الطحالب في الربيع، ما يجعل النباتات المائية الأخرى تفتقد إلى الضوء الذي تحتاج إليه.