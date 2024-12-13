لماذا يجب عدم الإكثار من تناول اليوسفي؟

تشير الدكتور يفغينيا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن اليوسفي يعتبر مصدرا مهما لفيتامين С. ولكن على الرغم فوائده العديدة لا ينصح بالإفراط في تناوله.

ووفقا لها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليوسفي إلى عواقب مزعجة وغير مريحة، بما فيها الحساسية.

وتشير إلى أن جرعة فيتامين С التي يحتاجها الجسم في اليوم هي 90 ملغ. وتحتوي حبة اليوسفي الواحدة على ما يقارب 25 ملغ من فيتامين C، أي ما يقارب ثلث الجرعة اليومية. لذلك، يوصى بتناول ما لا يزيد عن ثلاث حبات من اليوسفي يوميا.

وتقول: "يعتبر فيتامين С أحد مضادات الأكسدة القوية، ويحسن المناعة، ويشارك في تركيب الكولاجين، ويسرع تجديد الأنسجة، ويحافظ على صحة الأسنان واللثة، ولكن على الرغم ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليوسفي إلى عواقب مزعجة".

ووفقا لها، يمكن أن تسبب جميع أنواع الحمضيات، بما فيها اليوسفي الحساسية التي تظهر على شكل طفح جلدي وحكة والتهاب الملتحمة والتهاب الأنف وحتى وذمة وعائية.

وتقول: "يحفز اليوسفي إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، ما يثير حرقة المعدة ويسبب تفاقم مرض الجزر المعدي المريئي والتهاب المعدة والتقرحات. كما أن زيادة كمية الألياف تؤدي إلى الانتفاخ وتكون الغازات".

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليوسفي على نسبة عالية من الفركتوز، والإفراط في تناوله، يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يؤثر سلبا في مسار داء السكري.